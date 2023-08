Tre personer drept i butikk i Jacksonville i Florida

Politiet sier at drapene i Jacksonville lørdag trolig var rasistisk motivert. Foto: John Raoux / AP / NTB

NTB

To menn og en kvinne – alle svarte – ble drept da en mann begynte å skyte i en butikk i byen Jacksonville i Florida, opplyser politiet i byen.

Sheriffen sier angrepet var rasistisk motivert og at gjerningsmannen ønsket å drepe svarte mennesker. Drapsmannen tok deretter sitt eget liv.

Politiet tror den antatte gjerningsmannen – en hvit mann i begynnelsen av 20-årene – handlet alene og ikke var del av en større gruppe.

Ordfører Donna Deegan sier skytingen er meldt inn som hatkriminalitet, og det føderale politiet FBI opplyser drapene også vil bli etterforsket som dette.

Sheriffen opplyser at den foreløpig uidentifiserte gjerningsmannen var kledd i en såkalt taktisk vest og at han hadde hånvåpen og et AR-lignende våpen. Det siste brukes om halvautomatiske rifler som ligner på automatvåpenet Colt AR-15. Slike halvautomatiske rifler brukes ofte ved masseskytinger i USA.

Kilder sier til TV-sta s jonen News4Jax at foreldrene til den mistenkte mannen kontaktet politiet etter at de fant et manifest.