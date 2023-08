BTK-morderen hovedmistenkt i minst to uløste saker

Dennis Rader ble i august 2005 dømt til ti livstidsdommer. Kansas hadde ikke dødsstraff da drapene ble begått.

Etterforskere har ransaket en tidligere bolig tilhørende Dennis Rader, den selvutnevnte BTK-seriemorderen, i Kansas i USA denne uken, i forbindelse med etterforskningen av en tenåring fra Oklahoma som forsvant i 1976.

Myndighetene undersøker også om Rader, som i 2005 erklærte seg skyldig i drap på 10 personer fra 1970- til 1990-tallet, kan knyttes til «andre saker med savnede personer og uløste drap i Kansas- og Missouri-området», opplyser Osage County Sheriff's Office i Oklahoma i en pressemelding.

Rader, som soner ti livstidsdommer i fengsel, innrømmet i 2005 at han utførte de ti brutale drapene for å tilfredsstille sine seksuelle fantasier. I et brev som ble funnet lenge før han ble pågrepet, foreslo han at han burde kalles «BTK», en forkortelse for «Bind, Torture, Kill».

Hovedmistenkt

Etterforskere gjennomsøkte tirsdag eiendommen der Rader en gang bodde i Kansas, i samarbeid med byens politi, skriver CNN.

Cynthia Dawn Kinney.

Hovedfokuset var forsvinningen av Cynthia Dawn Kinney i 1976, som var 16 år da hun sist ble sett i Oklahoma. Rader er hovedmistenkt i Kinneys forsvinning og andre uløste saker, opplyser sheriffkontoret.

I tillegg fokuseres det på en annen, ikke nacbngitt, savnet kvinne.

Etterforskere foretok først en ransaking på eiendommen i Kansas i april - og fant da en strømpebukse under ransakingen. Strømpebuksen var bundet i en knute som var forenlig med å binde noens hender eller føtter sammen, sier Sheriff Gary Upton.

Jord og armeringsjern ligger på stedet der Dennis Raders tidligere eiendom en gang sto, etter at etterforskere har gravd tirsdag 22. august 2023.

Raders hjem ble jevnet med jorden i 2006, og strømpebuksen ble oppdaget under betong som hadde blitt lagt på eiendommen for å lage et fortau, i området der det en gang sto et skur.

Myndighetene sier at etterforskningen har avdekket potensielle forbindelser til andre saker med savnede personer og uløste drap i Kansas- og Missouri-området, som muligens kan knyttes til Dennis Rader.

Det skal ha blitt funnet «gjenstander av interesse» under ransakingen uten at dette har blitt utdypet ytterligere.

Trenger svar

Onsdag morgen 7. mars 2007 river anleggsarbeidere et hus i Kansas som en gang var eid av BTK-seriemorder Dennis Rader. Rader og familien hans bodde i huset i 25 år.

Raders datter, Kerri Rawson, sier at hun samarbeidet med etterforskerne ved å møte faren personlig og kommunisere med ham for første gang på mange år.

Rawson forteller at hun tror etterforskerne lette etter gjenstander relatert til de uløste sakene, som Rader kan ha oppbevart og begravd på eiendommen sin under et metallskur han bygde.

Rawson sier at hun også ba etterforskerne om å undersøke hvor Rader begravde familiens hund. Hun sier at hun håper etterforskerne kan finne ut om faren hennes kan knyttes til noen av de andre sakene.

– Jeg er fortsatt ikke hundre prosent sikker på at faren min har begått flere forbrytelser. Hvis faren min har skadet noen andre, trenger vi svar, sier hun.

Brutal morder

En maske blir vist i Dennis Raders straffeutmålingshøring, torsdag 18. august 2005. Masken ble funnet sammen med liket av offeret Deloros Davis, ifølge politiet.

Rader, som nå er 78 år, har innrømmet 10 drap i Wichita-området fra 1974 til 1991. Den dedikerte kirkegjengeren og gifte tobarnsfaren beskrev i retten hvordan han valgte ut og forfulgte ofrene sine før han drepte dem. I flere tilfeller skal han ha tatt polaroidbilder av de han drepte.

Blant ofrene var to kvinner som jobbet sammen med ham på et kontor, samt en kollegas ektemann og to barn.

Da Rader ikke ble tatt i flere tiår, sendte han kryptiske brev til media og etterforskere, noe som til slutt førte til at han ble pågrepet.

Rader ble arrestert i 2005 etter at politiet sporet en diskett han sendte til en lokal TV-stasjon, til en datamaskin i kirken han var frivillig ved. Etterforskerne fant deretter ut at Raders DNA stemte overens med drapsmannen.