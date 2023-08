Frykter Donald Trump kan bli Ukrainas mareritt

Presidentvalget i USA kan få store konsekvenser for krigen i Ukraina.

Etter 18 måneder med krig i Ukraina, er det lite som tyder på at det blir noen løsning med det første. Sist helg fastslo oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole overfor ABC Nyheter at krigen blir langvarig.

Vesten har levert en rekke støttepakker og militært utstyr i Ukraina. Russland-ekspert Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt er klar på at Russlands taktikk er en utmattelseskrig hvor håpet er at Vesten skal gå lei og kutte støtten til Ukraina.

– Vladimir Putin tenker han har mer utholdenhet enn Vesten, sier Bukkvoll til ABC Nyheter.

– Er det en fare for at Vesten går lei krigen og leveransene til Ukraina vil avta på sikt?

– Det er en fare for det, men endringer i amerikansk politikk kan bli den største faren.

– Trump er skeptisk

Bukkvoll sikter til hvis Donald Trump blir president igjen. Det er blitt spekulert på at bistanden til ukrainerne kan reduseres om Trump eller Ron DeSantis vinner presidentvalget neste år. USA er det landet som gir desidert mest økonomisk og militær støtte til Ukraina.

De Santis er en av flere som utfordrer Donald Trump i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat.

– Trump har vært ganske klar på at han er skeptisk til USAs støtte, sammen med det mindretall i Det republikanske partiet. Da blir det slitsomt for Europa å holde oppe støtten alene, mener Bukkvoll.

– Det ville vært mye verre

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) påpeker at bekymringen knyttet til manglende vestlig stamina har vart lenge.

– Særlig når det får innenrikspolitiske konsekvenser i form av høye gass- og strømpriser kan fort populistiske strømninger gjøre det krevende for politikere å fortsette støtten. I USA har noen republikanere også uttrykt at dette ikke burde angå USA og koster mer enn det smaker, sier han til ABC Nyheter.

Friis påpeker at Vesten har stått veldig bra sammen om støtten til Ukraina så langt.

– Ledere har også lovet så mye både politisk og militært at det er nesten umulig å bare kaste inn håndkleet nå og la Russland vinne. Min bekymring er at man havner et sted midt imellom, og at Ukraina får nok til å fortsette men ikke til å vinne. Dermed blir Ukraina slitt ut – akkurat slik Russland ønsker.

– Hvor viktig har leveransene fra Vesten vært for de ukrainske styrkene?

– Uten primært amerikansk våpenstøtte ville Russland hatt stort overtak i krigen og kanskje alt vunnet den, med de forferdelige konsekvensene det ville hatt for den ukrainske befolkningen. Det vil vært mye verre enn det ukrainerne gjennomlever nå, sier Nupi-forskeren.