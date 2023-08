Flere personer skutt i København

Skytingen skjedde ifølge dansk politi i og rundt Stjerneskibet, som ligger i gaten Pusher Street. Politiet har sperret av et større område her.

NTB

Politiet i København bekrefter at flere personer er truffet av skudd i bydelen Christiania. En stor politiaksjon pågår.

– Vi arbeider intensivt der ute akkurat nå. Vi har en større politiinnsats, der vi skal få oversikt over akkurat hva som har skjedd, sier vaktsjef Martin Kajberg ved Københavns politi.

Politiet ble varslet om hendelsen like før klokka 19.30. Rundt en time senere bekreftet politiet at flere er rammet av skudd. Like etter klokka 22 opplyser politiet at politiinspektør Poul Kjeldsen vil orientere pressen ved bakinngangen til Politigården klokka 22.45.

Politiet har sperret av Pusher Street og sidegate, og ambulanser, tungt utrustet politi og en hundepatrulje befinner seg i området, ifølge dansk TV 2.

Innbyggere i Christiania har den siste tiden protestert mot kriminelle gjengers fremferd i bydelen og krevd at politiet skal stanse den åpne narkotikahandelen i Pusher Street.