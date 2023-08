Åkesson hardt ut mot forbud mot koranbrenninger

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson har hatt fri i hele sommeren, men på Havsudden i Sölvesborg lørdag gjorde han det klart hva han mener om debatten om koranbrenninger. Foto: Johan Nilsson / NTB Les mer Lukk

NTB

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson tar avstand fra all form for lovgiving for å stoppe koranbrenninger.