Russisk granat traff kafé i landsby – angrepene kan trappes opp, mener Storbritannia

En kvinne gråter ved sin sønns grav i Kharkiv. Bildet er tatt under markeringen av Ukrainas uavhengighetsdag torsdag. Foto: Bram Janssen / AP / NTB

To personer er drept og én såret i et russisk granatangrep mot en kafé i en landsby nordøst i Ukraina, opplyser en ukrainsk guvernør. Britene tror Russland kan komme til å trappe opp angrepene.

Angrepet rammet landsbyen Podolij i Kharkiv fylke lørdag, ifølge fylkets guvernør Oleh Synegubov.

Han sier at flere innbyggere befant seg på kafeen da granaten traff.

Landsbyen ble okkupert av Russland kort tid etter den russiske invasjonen i februar i fjor. Men den ble gjenerobret av Ukraina for snart et år siden.

De siste ukene har russiske styrker forsøkt å rykke fram ved fronten i Kharkiv. Ukrainske styrker har erkjent at kampene er blitt vanskeligere, men de sier at de så langt har greid å holde på stillingene sine.

Russere på offensiven

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet kan Russland innen kort tid komme til å trappe opp angrepene i den nordøstlige regionen.

– Den ukrainske motoffensiven har satt russiske styrker under press i Bakhmut og i den sørlige delen av landet. Til tross for dette har Russland fortsatt å gjennomføre mindre angrep ved byene Kupjansk og Lyman i nordøst, skriver departementet.

Britene tror det er mulig at Russland vil forsøke å ta tilbake initiativet og gjennomføre mer offensive operasjoner i nordøst.

– Det er en realistisk mulighet for at Russland kommer til å øke intensiteten i sine offensive forsøk i Kupjansk-Lyman-aksen de to neste månedene, skriver departementet.

Buffersone?

Det antar at russernes mål er å etablere en buffersone rundt Luhansk fylke, som ligger øst for Kharkiv. Luhansk og Donetsk er de to fylkene der russiskvennlige separatister allerede i 2014 erklærte egne utbryterrepublikker.

Ukraina gjenerobret russiskokkuperte Kupjansk i Kharkiv fylke i fjor.

Lørdag meldte russiske myndigheter at de hadde skutt ned to droner, den ene i grenseregionen Belgorod, den andre mens den var på vei mot Moskva.

En russisk guvernør sa samme dag at byen Urazovo, som ligger rundt 10 kilometer fra den ukrainske grensen, er blitt utsatt for ukrainske granatangrep, og at fire personer ble såret.