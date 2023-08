Ekspert tror ikke Zelenskyjs tipunktsplan vil lede til fred

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok imot statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv torsdag. De to diskuterte muligheten for å ha møter om Zelenskyjs såkalte fredsformel i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB POOL

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sanker internasjonal støtte til en fredsformel og vil gjerne ha møter i Oslo. Men det er ingen fredsplan, påpeker en ekspert.

– Dette er ikke noen fredsplan, for Russland er ikke involvert. Det er en liste med prinsipper om Ukrainas fulle integritet, rettsoppgjør og erstatning. Det er ikke noe som dagens regime i Russland vil akseptere, sier seniorforsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) til NTB.

Ukrainas president la fram sitt fredsformel på G20-møtet i november i fjor. Den inneholder ti punkter som Zelenskyj ønsker å skaffe internasjonal støtte til.

– Det er mer en prosess for å konsolidere en bred internasjonal forståelse for Ukrainas posisjoner enn reelle utsikter til politisk løsning på konflikten, sier Friis.

Han har ingen tro på at det blir noen reelle fredsforhandlinger med Russland rundt neste sving.

– Denne konflikten løses på bakken, konstaterer han.

Krever russisk tilbaketrekking

De ti punktene Zelenskyj ønsker enighet om, gjelder blant annet atomsikkerhet, korneksport, energiforsyning i Ukraina og krigsfanger. Ukraina krever sikkerhetsgarantier og står ufravikelig fast på at Russland må trekke seg tilbake både fra Krim og Øst-Ukraina.

Man Russland avviser kravet om å trekke seg ut av områdene landet ensidig har annektert: Krim, Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Utenriksminister Sergej Lavrov har sagt at fredssamtaler om Ukraina må ha som mål å skape en ny verdensorden og ta hensyn til russiske interesser, ifølge AlJazeera.

Å samle flest mulig land rundt det ukrainske initiativet, kan bidra til å legge press på Russland. Men Russland forsøker på sin side å samle støtte til sin versjon av krigen, blant annet hos de såkalte BRICS-landene (Brasil, India, Kina og Sør-Afrika).

– Russland ønsker ikke å bli isolert, påpeker Nupi-forskeren.

Kina ved bordet

Det har vært holdt to internasjonale møter om Zelenskyjs tipunktsplan, begge uten Russland til stede. Topptjenestemenn fra Ukraina, G7-landene, EU, Brasil, India, Sør-Afrika, Saudi-Arabia og Tyrkia var blant dem som deltok på et møte i København i juni.

Kina takket nei til å delta her, men sluttet seg til da det ble holdt et nytt møte i Jeddah i Saudi-Arabia i begynnelsen av august.

Kina har ikke fordømt Russlands invasjon og omtaler seg som nøytral i konflikten. At landet deltok på møtet i Saudi-Arabia, ble av eksperter tolket som at kineserne endrer litt kurs og ikke vil holdes utenfor mulige fredsinitiativ.

Russlands president Vladimir Putin deltok denne uka via videolink på et toppmøte med ledere fra de såkalte BRICS-landene (Brasil, India, Kina og Sør-Afrika). Han forsøker å sanke internasjonal støtte til Russlands ståsted i Ukraina-krigen og sitt ønske om en ny verdensorden.

Bakkanal

I den grad det er snakk om noen bakkanaler til Russland, så kan Kina stå for det, mener Friis.

– Kanskje kan Kina og eventuelle andre land som har vært mer eller mindre positive til Russland, ha en påvirkning. Men regimet i Moskva framstår ikke som et regime som er villig til å kompromisse på noe som helst, og som har planer om å endre strategi, sier Friis.

Han har dermed liten tro på at en bakkanal kan føre fram.

Andrij Jermak, sjef ved det ukrainske presidentkontoret, har sagt han forventer at sikkerhetsrådgivere fra ulike land vil møtes i løpet av den neste måneden for å forberede et «fredstoppmøte», meldte nyhetsbyrået DPA i forrige uke. Dette skal holdes innen utgangen av året. Et nytt toppmøte der Russland deltar, kan holdes senere. Presidentkontoret håper Russland har kapitulert før den tid.

Norges bidrag

Norge deltok ikke på møtet i København, men sendte represententer til møtet i Jeddah. Under et besøk i Kyiv torsdag kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge vil hjelpe Ukraina med minerydding og sikring av gass- og strømforsyningen i Ukraina. Dette vil skje med penger fra det femårige Nansen-programmet for Ukraina.

Etter møtet med Støre gikk Zelenskyj ut med en melding på X (tidligere Twitter) som kunne tolkes som at det vil bli holdt en ny runde med samtaler om fredsformelen i Oslo.

– Hvordan det skal skje, om det blir et møte i Oslo eller ikke, det kan jeg ikke bekrefte nå. Jeg syns det er hyggelig at han aktivt engasjerer oss og vil trekke på oss, og mine folk og mitt team er selvfølgelig tilgjengelig, sier Støre til NTB om dette.

Også Støre gjør det klart at Zelenskyjs tipunktsliste ikke er noen fredsplan.

Friis har ingen tro på at det kan bli snakk om en Oslo-prosess for Ukraina, à la den som førte fram til Oslo-avtalen mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO på 1990-tallet.

– Det er det absolutt ikke, slår Nupi-forskeren fast.

Andre fredsinitiativ

Også andre land har tatt initiativ og lagt fram dokumenter som skal bidra til en løsning på konflikten.

Kina har lagt fram en egen plan på tolv punkter, med krav om våpenhvile, beskyttelse av sivile og respekt for alle lands suverenitet, i tråd med FN-charteret. Men planen krever ikke at Russland trekker seg tilbake fra det østlige Ukraina og andre okkuperte områder, et ufravikelig krav fra Zelenskyj. Planen har blitt lunkent mottatt av begge parter.

Det har også kommet et fredsinitiativ fra sju afrikanske land, ledet an av Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa. De afrikanske lederne har møtt både Zelenskyj og Putin i sommer. Også denne planen omhandler våpenhvile og respekt for lands suverenitet, i tillegg til et krav om at Ukraina må få eksportere korn.