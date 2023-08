Kina sender fly og fartøy mot Taiwan etter amerikansk våpensalg

To kinesiske jagerfly tar av fra ukjent sted for å patruljere i Sør-Kinahavet. Bildet ble offentliggjort av det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua tidligere i august. Foto: Jin Danhua / Xinhua via AP / NTB

NTB

Kina har sendt titalls fly og fartøy mot områder nær Taiwan etter at USA ga grønt lys til å selge forsvarsmateriell for en halv milliard dollar til øya.

Taiwans forsvarsdepartement melder lørdag at de i løpet av det siste døgnet har oppdaget 32 kinesiske fly og ni fartøy. Ifølge meldingen krysset 20 av flyene enten den såkalte midtlinjen i Taiwanstredet eller identifikasjonssonen til Taiwans luftforsvar. Observasjonene ble gjort fra fredag til lørdag.

Taiwan svarte med å sende egne fly, fartøy og missilsystemer til området, ifølge departementet.

Selger utstyr til jagerfly

USAs utenriksdepartement meldte onsdag at det har godkjent salg av forsvarsutstyr for en halv milliard dollar til Taiwan. Utstyret består blant annet av søke- og sporingssystemer for F-16-jagerfly.

Kina har uttrykt sterk motstand mot salget og kalt det en «grov innblanding» i Kinas interne saker. Ifølge en talsmann for utenriksdepartementet i Beijing er det snakk om en «fryktelig handling» som bryter med prinsippet om at det kun finnes ett Kina.

Se video fra arkivet: Kinesisk jagerfly med aggressiv manøver

Kinesisk jagerfly avskjærte amerikanerne: – Aggressivt

Bevisst uklar USA-politikk

USA har bevisst valgt å føre en strategisk uklar politikk når det gjelder forholdet til Taiwan. USA har ikke anerkjent øya som et eget land ettersom det ville ført til et diplomatisk brudd med Kina. Samtidig får Taiwan levert store mengder amerikanske våpen for å forsvare seg mot et eventuelt angrep fra Kina.

Myndighetene i Beijing regner Taiwan som en del av Kina, og øya har selvstyre og fungerer i praksis som en egen stat, men har ikke erklært seg uavhengig. Kina har truet med å gripe inn militært hvis det kommer en slik uavhengighetserklæring.