Antatt opprørsleder drept i Mosambik

Mannen som ifølge myndighetene har ledet et IS-tilknyttet opprør nord i Mosambik, er drept av landets væpnede styrker, opplyser forsvarsdepartementet.

– Bonomade Machude Omar, også kjent som Abu Sulayfa Muhammad og Ibn Omar – som har ledet operasjonene siden terrorutbruddet i Mosambik, ble drept sammen med to medsammensvorne, heter det i en uttalelse fra departementet.

Samtidig sa president Filipe Nyusi på en pressekonferanse at Omar ble drept tirsdag. Han advarte imidlertid om at kampen mot opprøret ikke er over.

Tidligere denne uken sa forsvarsdepartementet i Mosambik at de hadde drept Abu Kital, en annen fremstående opprørsleder.

Opprøret har pågått siden 2017 og kostet tusenvis av mennesker livet. Det har også forstyrret energiprosjekter verdt flerfoldige milliarder dollar. I 2021 måtte franske TotalEnergies gi opp et gassprosjekt da opprørere gikk til angrep i Palma. Det er fortsatt uklart når prosjektet kan settes i gang igjen.