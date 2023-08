USA fordømmer seksualisert vold i konflikt i Sudan

NTB

USA fordømmer omfattende seksualisert vold knyttet til den væpnede konflikten og sier troverdige kilder knytter dette til opprørsgruppen RSF og deres allierte.

Uttalelser fra ofre for seksualisert vold er en del av grunnlaget for fordømmelsen fra det amerikanske utenriksdepartementet.

– De mange rapportene om voldtekt, gjengvoldtekt og andre former for kjønnsbasert vold mot kvinner og jenter i Vest-Darfur og andre regioner er dypt foruroligende. Vi er spesielt bekymret for situasjonen i og rundt Nyala i Sør-Darfur, der titusener av sivile er fanget mens kampene mellom RSF og Sudans regjering trappes opp, heter det i en uttalelse fra departementet.

USA ber regjeringsstyrkene og paramilitære RSF om umiddelbart å stanse kampene, slik at sivile kan komme seg trygt ut av byen, sier departementet.

Den væpnede konflikten mellom RSF og regjeringsstyrkene brøt ut i april. Den har kostet flere tusen liv og drevet millioner på flukt.