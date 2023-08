Donald Trump øker ledelsen på ny måling – debatten gir ikke løft for DeSantis

NTB

Donald Trump øker ledelsen på de andre republikanerne på en ny måling. Ron DeSantis på andre plass er fortsatt langt bak etter onsdagens debatt.

Dagen etter at ekspresident Trump ble pågrepet og løslatt mot kausjon i Georgia, der han er tiltalt for forsøk på valgfusk, svarer 52 prosent av republikanerne at de foretrekker ham som presidentkandidat. I august lå han på 47 prosent.

I målingen, som er utført av Reuters og Ipsos, svarer halvparten av de republikanerne som så onsdagens TV-debatt med åtte av kandidatene at de er mer positive til Ron DeSantis' forøk på å bli nominert. Det gir likevel ikke umiddelbar uttelling, og Florida-guvernøren blir stående på 13 prosent.

Avstanden er dermed nesten 40 prosentpoeng til Trump, som sto over debatten i Milwaukee.

Halvparten av de spurte republikanerne sier det er mer sannsynlig at de vil stemme på Ron DeSantis (til venstre) etter å ha sett ham i onsdagens TV-debatt.

Oppmerksomhet, men ikke oppslutning

DeSantis sto midt på scenen da de åtte kandidatene møttes til dyst. Likevel var det utfordrer Vivek Ramaswamy som stjal showet mye av tiden, og som blant annet gikk i klinsj med tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

Mens rundt halvparten altså sier at det er mer sannsynlig at de vil stemme på DeSantis etter å ha sett debatten, sier fire av ti det samme om Ramaswamy og Haley. De får henholdsvis 5 og 4 prosent oppslutning i målingen, mens Trumps visepresident Mike Pence ligger på 6 prosent.

Flere vil ha Trump enn Biden

Målingen ble utført torsdag og fredag blant 1004 voksne amerikanere, blant dem 349 demokrater.

Når alle respondentene regnes med, uavhengig av partitilhørighet, sier 38 prosent at de ville stemt på Trump dersom det var valg i dag og det sto mellom ham og sittende president Joe Biden. 32 prosent sier de vil stemme på Biden, mens resten sier de er usikre ikke ville stemt eller ville stemt på en annen kandidat.