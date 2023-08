Wagner-soldater varsler hevn etter Prigozjins død: «Vi skal ta Kreml!»

Flystyrten som trolig kostet Wagner-leder Jevgenij Prigozjin livet kan få uante konsekvenser. Flere analytikere tror det kan være starten på Putins undergang. Nå bes Wagner-soldater om å bytte side.

Flystyrten, som kostet ti mennesker livet, deriblant flere av de mest fremtredende Wagner-skikkelsene, har utløst raseri blant flere av gruppens leiesoldater og sympatisører.

Nå varsler Wagner-soldater hevn etter det som kan tyde på var et dødelig angrep på leiesoldatens øverste leder.

Les alt om krigen i Ukraina!

– Hvis Prigozjin er drept vil vi organisere enda en rettferdighetsmarsj mot Moskva, heter det i et av innleggene på russiske Telegram. Andre skriver rett ut: «Vi skal ta Kreml!»

– Vår leder, Russlands helt, en ekte patriot, Prigozjin, døde som et resultat av handlingene til russiske forrædere, siterer NRK fra Telegram.

ISW: Sannsynlig at Putin står bak ordren

Teoriene om hva som utløste flystyrten spriker i alle retninger. Noen mener det er russiske styrker som skjøt flyet ned. Andre mener det kan ha vært utplassert en bombe om bord. Russiske etterforskere mener teknisk trøbbel, pilotfeil eller andre ytre årsaker kan ha forårsaket det som omtales som en ulykke.

Tankesmien Institute for the study of war (ISW) mener det er høyst sannsynlig at Vladimir Putin står bak ordren om å eliminere flyet. Det samme gjør Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Vi har ingenting med denne situasjonen å gjøre, det er sikkert. Jeg tror alle vet hvem dette angår.

Dersom det viser seg å være riktig at Putin selv ga ordren om å tilintetgjøre Prigozjins privatfly, kan det få snøballen til å rulle i Kremls disfavør.

«Attentatet vil få katastrofale konsekvenser»

Den russiske militærbloggeren Roman Saponkov advarer i en melding på Telegram:

«Attentatet på Prigozjin vil få katastrofale konsekvenser. De som ga ordren forstår ikke stemningen i hæren og moralen i det hele tatt», siterer Aftonbladet.

Video: Her går Prigozjins fly i bakken

Your browser doesn't support HTML5 video. Her går Prigozjins fly i bakken

Ifølge Newsweek skal Wagner-sjefen ha lagt planer for og gitt ordre om hva som skal skje dersom han blir drept. Ingen vet foreløpig hva disse planene innebærer.

«Det er lenge avgjort hvilken hendelseskjede som automatisk starter dersom Prigozhin eller Utkin blir drept», skriver den Kreml-lojale avisen Readovka, som tidligere støttet Prigozjin.

Ber Wagner-soldater bytte side

Derfor kan det være stille før stormen i påvente av at Wagner-soldater får organisert seg og eventuelt gå til motangrep og iverksette hevnaksjoner.

En gruppe russiske militanter, som kjemper på ukrainsk side, ber nå Wagners leiesoldater om å bytte side og slutte seg til deres rekker etter onsdagens flystyrt.

«Du står overfor et seriøst valg nå. Du kan stå i en bås med Russlands forsvarsdepartement, og tjene som vaktbikkjer for eksekutører for dine befal, eller ta hevn,» sier Denis Kapustin, sjef for det russiske frivilligkorpset, i en video publisert torsdag.

– Putins dager er trolig talte

Storbritannias forsvarsminister Tobias Ellwood sier til Sky News at Putin kan ha gravd sin egen grav etter det som kan se ut som en ren likvidering av Prigozjin.

– Putins dager er trolig talte. Å velge å eliminere avvikende stemmer i den skalaen som Putin nå gjør, viser at tilliten til Kremls indre sirkel har forsvunnet. Putin leder gjennom frykt snarere enn lojalitet. De russiske oligarkene og elitene ser ham ikke lenger som en dyktig garantist for deres status. Prigozjin kan være død, men skaden er gjort fordi han løftet lokket på hvor ille Putins invasjon av Ukraina gikk. Putin er dypt ydmyket på en rekke fronter, mener Ellwood.

(Artikkelen fortsetter under video).

Video: Russiske soldater: - Bytt til ukrainsk side

Your browser doesn't support HTML5 video. Russiske soldater: - Bytt til ukrainsk side

– Det fremstår som en offentlig henrettelse

Putin-kjenner og spesialrådgiver i Helsingforskomiteen, Aage Storm Borchgrevink, mener å se konturene av et regime som står for fall.

Allerede i juni uttalte han at Wagner-leder Jevgenij Prigozjin ville bli tatt av dage etter det væpnede opprøret mot Kreml. Nå mener han Putin er mer presset enn noensinne.

– Du ser nå disse sprekkene i makten til Putin veldig tydelig. Både i det opprøret og den spektakulære «flyulykken» nå. Gudfarens hevn virker jo veldig tydelig i dette. Det fremstår som en offentlig henrettelse. Jeg tror dette er dårlig nytt for regimet. Jeg kan ikke tolke det på en annen måte. En keiser som er trygg på sin egen posisjon ville ikke trenge å gjøre noe så voldsomt, sier Borchgrevink til TV2.

«Wagner vil hevne seg på Putin og Sjojgu»

Anton Geraschenko, rådgiver for den ukrainske regjeringen på plattform X, tidligere Twitter, mener flystyrten vil føre til en dominoeffekt, som vil ramme Kreml hardt.

«Wagner vil hevne seg på Putin og Sjojgu for dødsfallet til deres leder. Chat-rommene på Prigozjins kanaler er fylt med oppfordringer til hevn».

«Døden er ikke slutten, bare begynnelsen på noe annet»

I en tidligere video, utgitt i februar på Telegram, snakker Prigozjin og hans stedfortreder, Dmitrij Utkin, med en russisk militærblogger. Begge skal ha omkommet i flystyrten. På videoen kan man høre Utkin si:

«Døden er ikke slutten, bare begynnelsen på noe annet», hvorpå Prigozjin kvitterer:

«Vi vil alle gå til helvete, men i helvete vil vi være best».