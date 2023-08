Lukasjenko tror ikke Putin sto bak flystyrt

Vladimir Putin (t.h.) er en kalkulerende og rolig person, ifølge Belarus' president Aleksandr Lukasjenko (t.v.). Bildet av de to presidentene ble tatt under et møte i Moskva i vår. Foto: Foto: Sputnik / AP / NTB

NTB

– Uprofesjonelt arbeid, sier Belarus' president Aleksandr Lukasjenko om flystyrten i Russland der flere Wagner-topper trolig døde.

Presidenten kommenterte hendelsen fredag og sa at han ikke kan se for seg at Vladimir Putin sørget for at flyet styrtet.

– Han er kalkulerende, veldig rolig og til og med en langsom person, sa Lukasjenko, ifølge nyhetsbyrået Belta.

Belarus' president beskrev flystyrten som «røft og uprofesjonelt arbeid» – også dette et argument for hvorfor ikke Putin kan ha stått bak.

Mislykket opprør

Russiske myndigheter har avvist at de ga ordre om at Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin skulle drepes. Både han og flere andre Wagner-topper antas å ha dødd i flystyrten onsdag.

Etter at Prigozjin prøvde seg på et mislykket opprør mot Russlands forsvarsledelse tidligere i sommer, ble han stemplet som forræder av Putin. Likevel ble det inngått en avtale om at Prigozjin og hans leiesoldater fikk dra til Belarus.

Her skal Wagner bli værende, forsikrer Lukasjenko. Han anslår at leiesoldatgruppen har rundt 10.000 krigere i Belarus.

Se video: Putin bryter stillheten

Your browser doesn't support HTML5 video. Putin bryter stillheten

– Kommer til å dø

Videre forteller Lukasjenko at han advarte Prigozjin om at han ville dø hvis han fortsatte å rykke fram mot Moskva i slutten av juni.

– Til helvete med det. Jeg kommer til å dø, skal Wagner-sjefen ha svart.

Senere skal Lukasjenko ha advart Prigozjin og hans kollega Dmitrij Utkin om at de ikke var trygge og at de måtte være forsiktige.

– Gutter, nå må dere passe dere, var Lukasjenkos formaning, ifølge ham selv.

Beskrivelsene av Lukasjenkos samtaler med Prigozjin er ikke bekreftet av andre kilder. Også Utkin antas å ha mistet livet i flystyrten onsdag.