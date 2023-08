Putin krever at krigere må avlegge ed

President Vladimir Putin krever lojalitet fra paramilitære styrker. Bildet ble tatt under et møte torsdag med en russisk-innsatt guvernør i Ukraina. Foto: Sputnik / AP / NTB

NTB

To dager etter Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjins antatte død krever Vladimir Putin at paramilitære soldater må sverge lojalitet til den russiske staten.

De må «strengt følge ordrene fra sine kommandanter og overordnede», står det i et dekret undertegnet av Putin fredag.

Heretter må paramilitære soldater avlegge en ed ved det russiske flagget. Formålet er angivelig å «forme det åndelige og moralske fundament for forsvar av Den russiske føderasjon».

De nye direktivene gjelder også for medlemmer av «frivillige grupperinger». Uttrykket brukes ofte om leiesoldatgrupper, som formelt sett ikke er tillatt i Russland.

Likevel har leiesoldatgruppen Wagner spilt en viktig rolle både i Russlands krigføring i Ukraina og i afrikanske land. Prigozjin og flere andre Wagner-ledere døde trolig i flystyrten i Russland onsdag – to måneder etter at de prøvde seg på et mislykket opprør mot landets forsvarsledelse.