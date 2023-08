Russisk talsmann: – Ren løgn at Kreml ga ordre om at Prigozjin skulle drepes

Kreml sier at vestlige lands antakelse om at Jevgenij Prigozjin ble drept på ordre fra russiske myndigheter, kun er spekulasjoner og ren løgn.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov sier fredag at russiske myndigheter kommer til å etterforske flystyrten. Han understreker også at president Vladimir Putin ikke har møtt Prigozjin i det siste.

Prigozjin, som ledet leiesoldatgruppen Wagner, mistet etter alt å dømme livet da et privatfly på vei mellom Moskva og St. Petersburg styrtet onsdag kveld.

Peskov hadde fredag en telefonsamtale med flere journalister. Her sa han også at Wagner-gruppen ikke har noen formell eksistens, men at den ga et stort bidrag til Russlands militære operasjon i Ukraina.

Anklager Putin

Ingen vestlige ledere har sagt rett ut at Kreml og president Vladimir Putin sto bak da flyet med Prigozjin styrtet. Men den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) mener det nesten er helt sikkert at Putin spilte en viktig rolle.

Både Prigozjin og andre Wagner-ledere skal ha vært om bord i det lille privatflyet. Ingen overlevde flystyrten.

USAs president Joe Biden var tidlig ute og sa at han ikke var overrasket over at Prigozjin er død.

– Jeg vet ikke sikkert hva som har skjedd, men jeg er ikke overrasket, sa Biden få timer etter at flyet gikk i bakken.

Han legger til at «det ikke er mye som skjer i Russland uten at Putin står bak» – en uttalelse som den franske regjeringen har sagt seg enig i.

Ulike forklaringer

Det har blitt spekulert på om flyet ble skutt ned, eller at det ble rammet av en eksplosjon innenfra.

Fra USA har det kommet ulike meldinger om hva myndighetene tror.

Nyhetsbyrået Reuters siterte torsdag to amerikanske tjenestemenn som hevdet at USA tror flyet ble rammet av en bakke-til-luft-rakett. Men USAs forsvarsdepartement meldte kort tid etter at de ikke har noen informasjon som tilsier det.

Nyhetsbyrået AP har sitert amerikanske tjenestemenn på at det trolig er snakk om en sabotasjeaksjon, en eksplosjon inne i flyet som ble forårsaket med vilje.