Storbrann på Tenerife under kontroll

Brannmannskaper jobber med å slukke skogbrannen som har herjet Tenerfie. Etter ni dagers innsats, har de fått kontroll over brannen. Foto: Arturo Rodriguez / AP / NTB

NTB

Spanske brannmannskaper har etter ni dager greid å få kontroll over en enorm skogbrann som har svidd av store skogområder på øya.

Brannen har siden den startet 15. august spredt seg over et område på rundt 90 kilometer og ødelagt om lag 150 kvadratkilometer skog i en nasjonalpark som ligger ved Teide, landets høyeste fjelltopp.

Ifølge nødetatene på øya var brannen under kontroll torsdag kveld, men det er fortsatt risiko for at den kan blusse opp enkelte steder.

Om lag 13.000 mennesker er blitt evakuert i forbindelse med brannen. De fleste har kunnet reise hjem igjen.

Brannen er av lokale myndigheter blitt beskrevet som den verste på Kanariøyene noensinne.

Se video: Brannfly gikk i bakken i Hellas