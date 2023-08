ISW: – Wagner-soldater blir overført til grupper skapt av Russlands forsvarsdepartement

Russiske soldater ved flyvraket i Tver-regionen i Russland. Flyet var på vei fra Moskva til St. Petersburg. Hele Wagners toppledelse skal ha vært om bord. Foto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Wagner vil trolig slutte å eksistere som en delvis uavhengig militærgruppe som opererer parallelt med den russiske hæren, mener Institute for the Study of War.