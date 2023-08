Russlands etterforskningskomité avviser terror-teori: Peker på pilotfeil som årsak

Et portrett av Jevgenij Prigozjin er sett ved det provisoriske minnesmerket i Moskva 24. august 2023. Russiske statlige nyhetsbyråer bekreftet 23. august 2023 at lederen av Wagner-gruppen var på listen over passasjerer til et fly som styrtet nær landsbyen Kuzhenkino i Tver-regionen.

Etterforskningen av flystyrten, som angivelig kostet Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin og ni andre livet, pågår for fullt. Nå pekes flyets pilot ut som mulig årsak til dødsstyrten.

Ifølge kilder i det russiske rettsapparatet vil alle mulige årsaker til katastrofen, «inkludert en pilotfeil, tekniske funksjonsfeil og ekstern påvirkning», nå bli vurdert.

Det skriver Meduza, som igjen siterer det russiske nyhetsbyrået RBC.

Etterforskes som «uaktsomhet»

Russlands etterforskningskomité (IC) sier at de ikke ser grunnlag for en innlede terroretterforskning. Dermed utelukker de på det nåværende tidspunkt at privatflyet kan ha blitt utsatt for sabotasje eller terrorangrep.

Ifølge hovedetterforsker Ivan Sibul vil flystyrten etterforskes som en «uaktsomhetssak», med andre ord at en menneskelig feil forårsaket styrten.

Andre teorier har handlet om at russiske luftvernraketter kan ha skutt ned flyet, eller at det var utplassert en bombe om bord i flyet.

Flysporingstjenesten Flightradar24 har gitt ut en flydatarapport om katastrofen. Ifølge denne kilden sluttet det Prigozjin-eide flyet å overføre data klokken 17:46 (Moskva tid).

Falt 2.500 meter på 30 sekunder



Klokken 18.10 skal flyet ha klatret til en marsjhøyde på 28.000 fot (om lag 8.500 meter), og holdt denne høyden til klokken 18.19. Deretter vekselvis økte og mistet flyet høyde i flere minutter før det steg til maksimalt 30.100 fot (om lag 9 100 meter).

Ifølge rapporten begynte flyet å falle bratt klokken 18.19. Deretter stupte det med mer enn 8.000 fot (om lag 2.500 meter) på bare 30 sekunder, forklarer Ian Petchenik ved Flightradar24 til Reuters.

Øyenvitner skal ha fortalt at de hørte to eksplosjoner i de siste sekundene før krasjet. Private videoopptak viser at det fallende flyet allerede manglet selve halen og en del av en av vingene.

Sendte ikke ut mayday



Mye tyder på at flyets uvanlige manøver skjedde helt plutselig uten noe forvarsel i stor høyde. Flyet skal heller ikke ha sendt ut mayday eller meldt om uregelmessigheter før det styrtet.

Russiske myndigheter var svært raskt ute med å kunngjøre passasjerlisten og bekrefte at Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin var om bord. Seks forskjellige kilder har senere bekreftet hans død overfor BBC News Russian, skriver Meduza.

Flere medier har av ulike årsaker valgt ikke å bekrefte at Wagner-lederen faktisk var om bord i flyet, og avventer derfor å melde at han faktisk er død.

Skal ha funnet Prigozjins smarttelefon



De menneskelige levningene som ble funnet på ulykkesstedet ble fraktet til likhuset i Tver for rettsmedisinsk undersøkelse, melder Telegram-nyhetskanalene Fontanka og Shot.

Prigozjins smarttelefon skal ha blitt funnet ved siden av ett av likene på ulykkesstedet, rapporterer Al Jazeera, som siterer en kilde i Wagner-gruppen. Samme kilde hevder at Prigozjins kropp ennå ikke er identifisert.

Flere høyprofilerte Wagner-soldater om bord



Foruten Prigozjin skal flere av Wagner-gruppens leiesoldater ha stått på passasjerlisten, blant andre den høytstående kommandanten Dmitrij Utkin, og leiesoldatene Sergej Propustin, Jevgenyj Makaryan, Alexander Totmin, Nikolaj Matusevic og Valerij Tsjkalov. Sistnevnte var ansvarlig for flere av Prigozjins kampanjer.

Privatflyets besetning besto av flykaptein Alexej Levsjin, andrepilot Rustam Karimov og flyvertinnen Kristina Raspopova.