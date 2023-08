F-16 er en seier og utfordring for Ukraina: – Det blir ingen parademarsj

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk prøvesitte et F-16-fly i Danmark søndag 20. august. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AP / NTB

NTB

Ukraina får endelig F-16-flyene de har ønsket seg. Men det er slett ikke sikkert at de vil seire mot Russlands flyvåpen.

Spørsmålet om Ukraina skal få F-16-fly av Nato-land har skapt hodebry i lang tid. Nå har de første landene lovet å gi fly, og de første kan komme til Ukraina allerede i år.

Torsdag varslet Jonas Gahr Støre (Ap) i Kyiv at også Norge gir F-16-fly til Ukraina.

Det kan imidlertid ta lang tid før flyene kan bli tatt i bruk – og det er uvisst om de først og fremst kan være et defensivt våpen, eller om Ukraina kan ta dem i bruk for å tvinge russerne ut av okkuperte områder.

I tillegg er det ikke sikkert hvordan F-16-flyene kommer til å stå seg i møte med russiske fly.

– Russland har mistet en relativt mindre andel av sine kampfly enn Ukraina. De har fortsatt avanserte kampfly som er av samme generasjon og til dels er vesentlig nyere enn de F-16 Ukraina er forespeilet, sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen til NTB.

– Russlands bakkebaserte luftvern er også farlig for F-16, og det vil ikke være noen parademarsj for et relativt lite antall eldre F-16 å håndtere trusselen russisk luftvern og kampfly utgjør, sier Haga.

Her kan du lese mer om krigen i Ukraina!

Prioriterte mål

Han understreker at flybasene og vedlikeholdssentrene for F-16 kommer til å være prioriterte mål for russiske angrep.

Det er uklart hvor mange F-16-fly Ukraina til slutt kommer til å få, men det er blitt antydet at det kan bli opp mot 100. Det betyr ikke at det kommer til å være 100 toppmoderne F-16-fly i aksjon i ukrainsk luftrom samtidig.

– Kampfly er vedlikeholdskrevende, slik at en andel fly til enhver tid vil stå på bakken for vedlikehold. Det hjelper ikke at flyene som Ukraina ligger an til å få i første omgang, er svært gamle, sier Haga.

Han sier at en tommelfingerregel er at det er bra hvis 60 prosent eller mer av en kampflypark er tilgjengelig til operasjoner.

– For Ukrainas del vil selvfølgelig skader og tap fra kamp og angrep på flybaser være med på å gjøre det enda mer krevende å opprettholde tilgjengelighet på fly, sier han.

Se video: Slik takker Ukraina Norge

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukraina takker Norge: Viser angrep

Må få opplæring

Han sier det er avgjørende at kampflykoalisjonen får gjennomført et godt utdanningsprogram. Norge bidrar blant annet med opplæring i Danmark. I tillegg trenger Ukraina evne til å vedlikeholde og reparere flyene, noe som krever mye ressurser.

Haga påpeker at Ukraina også fortsatt trenger luftvern. Det skytes opp uhorvelige mengder luftvernraketter for å beskytte Ukraina mot russiske rakettangrep.

– Å erstatte den beskyttelsen bakkebasert luftvern gir med kampfly, er ikke realistisk. Det er altså fortsatt svært viktig at Ukraina får tilført luftvernsystemer og ammunisjon til disse, sier Haga.

Forsvar eller angrep?

Et annet spørsmål er i hvor stor grad kampflyene kan bli brukt til offensiver. Det ligger lenger fram i tid, mener Haga.

– I første omgang vil de nok mest kunne fungere som forsvarsvåpen. Defensive operasjoner er det som er minst komplisert å gjennomføre for Ukraina, og kampfly kan komplementere bakkebasert luftvern i å beskytte landet mot krysserraketter og enveis angrepsdroner, sier Haga.

– På sikt, når Ukraina mestrer flere våpen og taktikker, kan de kanskje også brukes til å vinne luftkontroll i begrensede områder og slik støtte ukrainske operasjoner for å befri okkupert territorium. Det er i det hele tatt våpen og taktikk som avgjør om en F-16 er et forsvars- eller angrepsvåpen, de er i utgangspunktet flerbruksfly, sier han.

– Skremmende oppgave

Jurij Ignat, talsperson for Ukrainas luftvåpen, har sagt at landet trenger 128 kampfly for å erstatte landets aldrende flyflåte.

Men F-16-flyene er ikke bare en erstatning, men en oppgradering, understreker Gareth Jennings i det britiske etterretningsselskapet Jennings.

– Radarene og våpensystemene gjør det til mer av en match for SU-35-flyene og de andre flyene til Russland, sier han ifølge AFP.

Forsvarsforsker Ivan Klyszcz ved Det internasjonale senteret for forsvar og sikkerhet i Estland sier at det blir en stor oppgave å gjøre ukrainske piloter klare til å ta i bruk F-16-flyene.

– Selv om ukrainske styrker har overprestert på trening og utført oppgaver raskere enn ventet, er dette skremmende, sier han.