Trump har landet i Georgia – skal melde seg

NTB

Donald Trump landet natt til fredag i Atlanta, der han skal melde seg og pågripes før han løslates mot kausjon.

Trump skrev i sosiale medier at pågripelsen ville skje klokka 19.30 lokal tid, ifølge BBC. Det vil si klokka 1.30 natt til fredag. Det er mulig den tidligere presidenten ikke klarer å holde den tidsplanen helt, men klokken 1.20 var han på vei mot fengselet der han skal melde seg.

Som en del av pågripelsen skal det tas et såkalt mugshot, de karakteristiske bildene som tas av pågrepne mange steder i USA. Trump ble ikke fotografert de tre gangene han ble pågrepet tidligere i år, i New York, Florida og Washington. Men i Georgia er praksis at et bilde må tas.

Pågripelsen vil foregå i et beryktet fengsel i Atlanta, Fulton County Jail. Her har tre innsatte dødd den siste måneden, og fengselet etterforskes for brudd på borgerrettigheter.

Men den tidligere presidenten slipper trolig å tilbringe mye tid der. En avtale er allerede inngått om at han kan løslates mot en kausjon på 200.000 dollar.

I Georgia er Trump tiltalt for forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020. Påtalemyndigheten ønsker å begynne rettssaken i mars neste år.

En av Trumps medtiltalte er hans tidligere stabssjef Mark Meadows, som ble pågrepet torsdag.

Advokat Rudy Giuliani ble pågrepet og fotografert onsdag.