Russland hevder å stanset mer enn 70 ukrainske droner det siste døgnet

NTB

Russlands forsvarsdepartement sier at landets styrker har stanset 73 ukrainske droner det siste døgnet. Ukraina skal ha rettet store droneangrep mot Krim.

Den russiskoppnevnte guvernøren på Krim-halvøya, Mikhail Razvozjajev, sa natt til fredag at flere ukrainske droner var blitt skutt ned over sjøen ved Kapp Khersones. Neset ligger sørvest på halvøya, nær Sevastopol, som er hjemmehavnen til den russiske Svartehavsflåten.

Fra det russiske forsvarsdepartementet het det først at 42 droner var ødelagt over Krim, men antallet oppjusteres fredag. Det hevdes at dronene både ble skutt ned og stanset av elektronisk krigføring, såkalt jamming.

Hevder rakett ble skutt ned

Det russiske militæret hevder også at Ukraina har angrepet sivile mål på russisk jord med en rakett.

En ombygd S-200-rakett ble ødelagt av russiske luftvernsystemer over regionen Kaluga, som grenser til Moskva, sier forsvarsdepartementet i Russland.

S-200 er en langtrekkende luftvernrakett fra Sovjet-tiden som benyttes av både Ukraina og Russland. Ukraina skal ifølge enkelte analytikere ha modifisert et antall av disse rakettene slik at de kan treffe bakkemål, og russiske nyhetsbyråer har ved en rekke anledninger gjengitt meldinger om at disse skal ha blitt skutt ned. Disse meldingene er imidlertid ikke verifisert fra uavhengige kilder.

Meldinger om eksplosjoner

Beboere i regionen og i Tula har lagt ut meldinger i sosiale medier om at de har hørt eksplosjoner i løpet av natten, skriver det russiske nettmediet Baza.

Det kom ingen umiddelbar kommentar fra Ukraina.

Flytrafikken på Moskva-flyplassen Vnukovo og Domodedovo ble stanset tidlig fredag, melder det statlige nyhetsbyrået Tass. Dette har skjedd flere ganger på storflyplassene rundt den russiske hovedstaden i forbindelse med droneangrep de siste dagene.

Annektert

Krim ble ulovlig annektert av Russland i 2014 og har blitt gjenstand for hyppigere ukrainske angrep de siste ukene.

Ukraina sier deres spesialstyrker natt til torsdag heiste et ukrainsk flagg på halvøya i en spesialoperasjon i forbindelse med den andre uavhengighetsdagen siden Russlands invasjon for halvannet år siden. En ukrainsk uttalelse om angrepet er omtalt i en rekke medier, blant annet New York Times.