Sju drept i tyrkiske droneangrep mot PKK i Nord-Irak

NTB

Sju medlemmer av Kurdistans arbeiderparti (PKK) er drept i tyrkiske droneangrep i kurdiskstyrte Nord-Irak, opplyser kurdiske myndigheter.

Tre personer ble drept da et kjøretøy ble truffet i Sidakan nordøst i Irak. Fire PKK-medlemmer, inkludert to helsearbeidere, ble drept noen timer senere i det samme området, opplyser en kurdisk-irakisk antiterrororganisasjon torsdag.

Angrepet skjedde samme dag som Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan besøker Arbil, hovedstaden i det selvstyrte kurdiske området.

Fidan var i Arbil for å møte Kurdistans president og statsminister i håp om å overbevise dem om at de bør regne PKK, som kjemper for kurdisk selvstyre i Tyrkia, som en terrororganisasjon. Det budskapet gjentok Fidan på en felles pressekonferanse med sin irakiske motpart.

Tyrkiske myndigheter har lenge angrepet PKK-baser i Nord-Irak fordi de mener de blir brukt i forbindelse med PKKs væpnede kamp på tyrkisk territorium.

Både Iraks sentrale regjering og myndighetene i irakiske Kurdistan fordømmer jevnlig de tyrkiske angrepene, spesielt når sivile liv går tapt. Samtidig er begge interessert i å ha gode handelsforbindelser med Tyrkia for å sikre en bedre økonomisk utvikling.