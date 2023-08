ISW: Prigozjin reiste fra Afrika for å stanse Putins demontering av Wagner

Få dager før Jevgenij Prigozjin omkom i flystyrt, skal han ha vært i Afrika. Da han fikk kjennskap til at Kreml ville erstatte Wagner-styrker med andre soldater, dro han i all hast til Moskva. Det skulle bli skjebnesvangert.

Ifølge den amerikanske tankesmia Institute of the study of war (ISW) skal Prigozjin ha forlatt Afrika i all hast på grunn av forsøk på russisk innblanding i Wagner Gruppens organisering både i og utenfor Russland.

Årsaken til at Prigozjin plutselig dukket opp i en video i et afrikansk land, trolig i Mali, skal ha vært at Wagner-sjefen fryktet at det russiske forsvarsdepartementet ville prøve på å undergrave Wagner-Gruppens aktiviteter i Afrika.

«Kilder tett på de russiske sikkerhetstjenestene hevdet at det pågikk en operasjon for å blokkere Wagner fullstendig fra å operere i Afrika», skriver ISW i sin rapport.

Kreml ville splitte Wagner og Prigozjin



Prigozjin, som på dette tidspunktet allerede var kraftig diskreditert av russiske myndigheter, som i lengre tid hadde forsøkt å sverte ham og hans innflytelse, skal ha fått hastverk med å komme seg hjem til Russland da han ble gjort kjent med den hemmelige russiske spesialoperasjonen.

Forholdet mellom Vladimir Putin og Prigozjin skal ha fått en alvorlig knekk etter Wagner Gruppens væpnede opprør i juni og var derfor på frysepunktet. Putin stemplet ham som «en forræder». Flere eksperter har derfor uttalt at Prigozjin levde på lånt tid, og at det bare var et tidsspørsmål før hevnen ville komme.

Etter Prigozjins kortvarige opprør mot det russiske forsvarsdepartementet, flyttet Wagner-gruppen fokus fra Ukraina til afrikanske land hvor gruppen allerede er tungt inne. I tillegg var det et kortvarig mellomspill hvor Wagner-soldater slo leir i Belarus. Dette strandet imidlertid raskt etter problemer med finansiering.

Generaloberst Averyanov står trolig bak operasjonen



Ifølge ISW sine kilder hadde det russiske militæret igangsatt en hemmelig plan for å erstatte Wagner-leiesoldater med tropper bestående av 20.000 russiske soldater i Afrika, skriver Kyiv Independent.

Det var denne planen Prigozjin skal hatt fått nyss i, og som han ville prøve å torpedere.

«Kildene la til at Prigozjin var dypt imot disse anstrengelsene, og gjorde alt for å forhindre det,» heter det i ISW sin siste etterretningsrapport.

Lederen for Kremls hemmelige operasjon skal ha vært generaloberst Andrej Averyanov. Han har en lederrolle i de russiske spesialtjenestene, og skal tidligere ha vært involvert i flere attentatforsøk, inkludert forgiftningen av den britiske etterretningsagenten Sergej Skripal og hans datter Julia.

Britisk etterretning: Putin ville demonstrere makt og kontroll



Ifølge britisk etterretning skal Putin ha besøkt det russiske hovedkvarteret til det sørlige militærdistriktet i Rostov, 160 kilometer fra fronten. Besøket skal ha vært gjennomført for demonstrere Putins makt og kontroll i et område hvor Wagner Gruppen sto sterkt, skriver Ukrainska Pravda.

Ifølge ISW skal det russiske forsvarsdepartementet (MoD) og Kreml i lengre tid ha forsøkt å ødelegge Wagners private militærselskap (PMC), og svekke Prigozjins autoritet siden opprøret fant sted.

«Prigozjin gjorde alt for å forhindre det»

«Attentatet mot Wagners toppledelse var sannsynligvis det siste skrittet for å eliminere Wagner som en uavhengig organisasjon»

Det antas at Prigozjin sannsynligvis var desperat etter å motvirke det russiske forsvarsdepartementets og Kremls tilsynelatende demontering av Wagner Gruppen. Wagner-lederen har tidligere kommet svært hard kritikk mot blant andre generalene Sjojgu og Gerasimov, og ønsket dem fjernet.

«Prigozjin var dypt imot disse anstrengelsene og gjorde alt for å forhindre dem. ISW observerte at Prigozjin og Wagners representanter intensiverte innsatsen for å gjenopprette Wagner i Afrika og Midtøsten i midten av august».

«Prigozjin hadde krysset en forhåndsetablert rød linje»

Wagner og russiske innsiderkilder har rapportert at det russiske forsvarsdepartementet nylig begynte å danne nye leiesoldat-grupperinger for å erstatte Wagner i Afrika og Midtøsten. Rekrutteringen til disse enhetene skal også ha skjedd blant nåværende Wagner-personell.

ISW konkluderer med at Putin kan ha gått ut i fra at han trygt kunne drepe Prigozjin, og at lojaliteten fra hans soldater ikke lenger var like stor som før.

«Alternativt kan Putin ha bestemt at Prigozjin hadde krysset en forhåndsetablert rød linje med sin innsats for å beholde Wagners tilgang til operasjoner i Afrika».