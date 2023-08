Putin: Wagner-sjefen gjorde alvorlige feil

NTB

Jevgenij Prigozjin oppnådde resultater, men gjorde også alvorlige feil, sa Vladimir Putin i sin første uttalelse om flystyrten der Wagner-sjefen trolig døde.

I den TV-sendte uttalelsen torsdag kalte Putin flystyrten en «tragedie». Han kondolerte til familiene til alle som var om bord.

Deretter sa de den russiske presidenten at «foreløpige data» tyder på at ansatte i Wagner var på flyet. Han minnet om at han ble kjent med Prigozjin allerede tidlig på 1990-tallet.

– Han var en mann med en komplisert skjebne, og han gjorde alvorlige feil i sitt liv. Men han oppnådde de rette resultater, sa presidenten.

Levninger funnet

Putins uttalelse er det nærmeste det russiske regimet så langt har kommet en offisiell bekreftelse på at Prigozjin er død.

Et privat jetfly som han pleide å bruke, styrtet onsdag. Samme dag kunngjorde russiske luftfartsmyndigheter at Prigozjin og flere andre Wagner-medlemmer befant seg på flyet.

Levninger av ti døde skal være funnet, og det er ingenting som tyder på at noen overlevde flystyrten.

I TV-uttalelsen sa Putin også at Wagner-medlemmer bidro betydelig til «vår felles sak» ved å bekjempe «nynazist-regimet i Ukraina».

– Vi husker det, vi vet det, og vi skal ikke glemme det, sa presidenten.

Se video: Her går Prigozjins fly i bakken

Your browser doesn't support HTML5 video. Her går Prigozjins fly i bakken

Mislykket opprør

Leiesoldatgruppen Wagner spilte tidligere en viktig rolle i den russiske krigføringen i Ukraina. Men i slutten av juni sto Prigozjin og Wagner bak et mislykket opprør mot den russiske forsvarsledelsen.

Under opprøret ble Prigozjin omtalt som en forræder av Putin. Opprøret endte likevel med en avtale der Prigozjin og Wagner-soldatene fikk lov til å reise til Belarus.

Prigozjins fly styrtet nøyaktig to måneder etter opprørsforsøket. Bare noen timer før flyet gikk i bakken, bekreftet russiske medier at generalen Sergej Surovikin var avsatt som sjef for det russiske luftforsvaret. Han er blitt beskyldt for å ha støttet eller visst om Wagner-opprøret.

I løpet av de siste årene har det vært en rekke tilfeller der kritikere av Putin har dødd under uklare omstendigheter, eller blitt forgiftet.

Mistenker Putin

Etterforskere vil undersøke omstendighetene rundt onsdagens flystyrt, ifølge Putin. Han advarer imidlertid om at etterforskningen vil kunne ta noe tid.

En lang rekke analytikere mener det kan ha vært Putin selv som sørget for at flyet styrtet. Noen hevder det er overraskende at Prigozjin fikk leve så lenge som han gjorde, etter det som nærmest framsto som et kuppforsøk for et par måneder siden.

Wagner selv hevdet onsdag at Prigozjins fly ble skutt ned av russiske regjeringsstyrker.

Enn så lenge er det ikke bekreftet at det russiske regimet var innblandet, og Putin selv har ikke kommentert påstanden.

USAs forsvarsdepartement tror ikke flyet ble skutt ned, og amerikanske kilder har i stedet lansert en teori om at en eksplosjon kan ha blitt utløst om bord.

Flere Wagner-medlemmer

I tillegg til Prigozjin var Wagner-toppen Dmitrij Utkin om bord på flyet som styrtet, ifølge passasjerlisten.

Han er blitt omtalt som gruppens grunnlegger og den som ga den navnet Wagner.

Fire andre passasjerer antas også å ha vært Wagner-medlemmer, skriver BBC. En sjuende passasjer, Valerij Tsjekalov, beskrives som en forretningsmann med tette forbindelser til Prigozjin. Nyhetsbyrået AP skriver at han var Wagners logistikksjef.

Også tre besetningsmedlemmer mistet livet i flystyrten.

Etter styrten har tilhengere av Wagner lagt ned blomster ved gruppens hovedkvarter i St. Petersburg. Russiske statlige medier har ikke hatt noen omfattende dekning av Wagner-toppenes skjebne og i stedet konsentrert seg om Ukraina-krigen og Putins tale til Brics-toppmøtet i Sør-Afrika.