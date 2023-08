Norge gir 1,5 milliarder kroner for å sikre energiforsyning i Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte torsdag morgen et kraftverk utenfor Kyiv sammen med Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko. Kraftverket har tidligere blitt angrepet. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Over 60 prosent av den elektriske kraftproduksjonen i Ukraina er ødelagt under krigen. Nå gir Norge 1,5 milliarder kroner for å sikre gass- og strømforsyningen.