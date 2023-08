ISW: Disse var passasjerer på Prigozjins privatfly

Listen over hvem som var om bord i flyet sammen med Wagner-leder Jevgenij Prigozjin og Wagner-toppen Dmitrij Utkin, er nå frigitt.

Det er den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW) som har offentliggjort navnene på alle passasjerene som omkom i Russland.

Disse er:

Jevgenij Prigozjin, Dmitrij Utkin, Sergej Propustin, Jevgenij Makaryan, Alexander Totmin, Valerij Tsjekalov, Nikolai Matjuseev.

Det skriver blant annet BBC, Washington Examiner og RuNews24.

Flere nøkkelpersoner fra Wagner Gruppen om bord

Pilot Alexej Levshin, co-pilot Rustam Karimov og flyvertinne Kristina Raspopova (bildet) omkom. (Skjermdump fra sosiale medier) Les mer Lukk

Tsjekalov var ilagt strenge amerikanske sanksjoner for overføring av ammunisjon til Russland, og har ofte handlet på vegne av Prigozjin. Han hadde dessuten ansvar for tilsyn med Wagners transportlogistikk og flere såkalte «sivile» prosjekter i utlandet.

En russisk innsidekilde hevdet at Tsjekalov fungerte som sjef for Wagners sikkerhetstjenester, selv om en annen kilde tilbakeviser denne påstanden.

Flere av de øvrige passasjerene skal ha sluttet seg til Wagner-gruppen mellom 2015 og 2017. Noen skal ha kjempet i Syria, men deres nåværende posisjoner i leiesoldatgruppen er uklare.

Flyvertinne Kristina Raspopova omkom



Ifølge en uttalelse fra Federal Air Transport Agency, er dette navnene på de tre besetningsmedlemmene.

Pilot Alexej Levshin, co-pilot Rustam Karimov og flyvertinne Kristina Raspopova.

Det skriver ABC News, Daily Star og BBC.

Rett før klokken 21.30 norsk tid torsdag ble det fastslått på Telegram-kanalen Gray Zone at Prigozjin var død. Denne kanalen er blitt brukt av Wagner-sjefen selv til å publisere videoer, ifølge nyhetsbyrået DPA.

«Vær forsiktig! Illojalitet er lik død»

Ifølge Volodymyr Zelenskyjs rådgivere tolkes flystyrten som et kraftig signal fra Kremls motstandere.

– Den demonstrative elimineringen av Prigozjin og Wagner-kommandoen to måneder etter kuppforsøket er et signal fra Putin til Russlands eliter i forkant av valget i 2024. «Vær forsiktig! illojalitet er lik død», skriver den ukrainske presidentens rådgiver, Mykhaylo Podolyak på sosiale medier.

