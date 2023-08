Svenske Socialdemokraterna vil sende Gripen-kampfly til Ukraina

Ukraina har lenge ønsket seg det svenskproduserte jagerflyet Gripen. Foreløpig har statsminister Ulf Kristersson sagt nei, men nå tar opposisjonen til orde for å snu. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

Sveriges opposisjonsparti Socialdemokraterna tar til orde for å sende JAS Gripen-kampfly til Ukraina til tross for at statsminister Ulf Kristersson har sagt nei.