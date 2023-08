Brics inviterer seks nye land inn i blokken – blant annet Iran og Saudi-Arabia

NTB

Brics-landene er enige om å slippe inn både Saudi-Arabia og Iran i blokken fra og med 1. januar 2024, opplyser Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa.

Også Etiopia, Argentina, Egypt og De forente arabiske emirater inviteres inn.

Beslutningen ble tatt i Johannesburg torsdag. Her har Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika – de nåværende Brics-landene – vært samlet til et tre dager langt toppmøte.

Brics har eksistert i rundt 20 år og ble dannet for å være en motvekt mot vestligdominerte institusjoner – som G7, Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken.

Kina og Russland har vært pådrivere for en rask utvidelse av Brics for å gi samarbeidsforumet mer geopolitisk tyngde. India og Brasil har vært mer skeptiske til en for rask og stor utvidelse.

Bortimot 20 land fra «det globale sør» har formelt søkt om medlemskap, mens hele 40 land skal ha vist interesse for å bli med.