Tankesmie: Svært sannsynlig at Putin beordret angrep på Wagner-gruppens leder

NTB

Det er nesten sikkert at det var Vladimir Putin som beordret angrepet som trolig tok livet av Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin, mener en tankesmie.

Tankesmia Institute for the study of war (ISW) følger krigen i Ukraina tett og skriver i sin daglige rapport at det trolig var russiske styrker som skjøt ned flyet med Wagner-ledelsen om bord.

Ifølge tankesmia er det nesten helt sikkert at det var Putin som beordret angrepet. De slår fast at det er usannsynlig at noen i den russiske forsvarsledelsen gjennomførte et slikt angrep uten at Putin sto bak.

ISW har tidligere sagt at de mente det var usannsynlig at Putin ville drepe Prigozjin ettersom det kunne føre til sinne blant leiesoldatene i Wagner-gruppen. Nå skriver de at de tok feil.

– Putin kan ha konkludert med at han har lyktes med å separere Prigozjin fra Wagner og kunne drepe ham uten å gjøre Prigozjin til en martyr, skriver tankesmia nå.