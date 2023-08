Russisk pilot overga seg – skal være avhopper: «Betydelig militær gevinst»

Det russiske helikopteret av typen Mi-8 skulle transportere deler til russiske jagerfly mellom to russiske flybaser. I stedet valgte piloten å lande om lag 100 kilometer inn på ukrainsk territorium. Bildet viser et Mi-8 ved en annen anledning.

Piloten skal ha fløyet i lav høyde nærmere ti mil inn på ukrainsk territorium før han landet og overga seg. Alle besetningsmedlemmene ble drept, unntatt piloten.

Det skriver flere medier, deriblant The Guardan, Kyiv Post og Daily Mail.

Ifølge ukrainsk etterretning skal det russiske helikopteret av typen Mi-8 være intakt etter landingen, men ukrainske styrker skal ha åpnet ild og drept to russiske besetningsmedlemmer som nektet å overgi seg.

Pilotens familie skal ha flyktet til Ukraina



Overgivelsen omtales som del av en større etterretningsoperasjon. Aksjonen skal ha vært planlagt i lang tid.

Pilotens familie skal ha flyktet til Ukraina for om lag seks måneder siden. De skal ha blitt hjulpet ut av Russland ved hjelp av ukrainske sikkerhetsagenter.

Den ikke navngitte piloten skal ha landet sitt Mi-8 AMTSh-helikopter på en ukrainsk flybase i Kharkiv-regionen og overgitt seg umiddelbart der.

Den svært uvanlige hendelsen skal ha funnet sted tidligere denne uken, ifølge ukrainske etterretningskilder.

Skulle frakte deler til russiske Su-27 og Su-30 jagerfly

Dersom piloten viser seg å være en russisk avhopper, regnes det som et svært vellykket ukrainsk etterretningsoppdrag, og en «betydelig militær gevinst».

Helikopteret skulle frakte deler til russiske Su-27 og Su-30 jagerfly, men landet i stedet i Kharkiv oblast, sammen med delene det skulle levere mellom to russiske flybaser.

Helikopteret skal ha fløyet lavt, noe som kan tyde på at pilotene ville ha vært i stand til å navigere ved å bruke landemerker.

Video: Her går det russiske utstyret i lufta

Her går det russiske utstyret i lufta

Russisk blogger: «Piloten ble tatt som gissel»

Ifølge en russisk militærblogger skal helikopter ha krysset grensen med tre personer om bord allerede for et par uker siden. Bloggeren skriver at årsaken var at piloten hadde mistet oversikten over hvor han befant seg, skriver han på den russiske Telegram-kanalen «Fighterbomber».

«Mannskapet mistet av en eller annen grunn peilingen, og krysset grensen. Da de skjønte hvor de landet, forsøkte de å ta av, men ble skutt mens helikopteret var på bakken. Antagelig døde to besetningsmedlemmer, og piloten ble tatt som gissel», skriver militærbloggeren.

Han påstår samtidig at bildet som sirkulerer i ukrainske medier er bildet av det savnede Mi-8-helikopteret. Bloggeren avviser at pilotens familie oppholder seg i Ukraina.

Resultat av seks måneders etterretning



Leder for Ukrainas militære etterretning, Andrij Yusov, på ukrainsk fjernsyn at piloten er en avhopper, og varsler at ytterligere informasjon snart vil bli offentliggjort. Han sier at avhoppingen skjedde etter et halvt år etterretningsinnsats.

Ifølge den pro-ukrainske krigsreporteren Yuriy Butusov er pilotens beslutning om å hoppe av til Ukraina «den første bevisste overgivelsen av slikt utstyr fra den russiske føderasjonen».