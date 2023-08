Lukasjenko gratulerer Ukraina med dagen – sier han vil gjøre alt for å avslutte krigen

NTB

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko gratulerer Ukraina med uavhengighetsdag.

Forholdet er svært anspent mellom Belarus på den ene siden og Ukraina og Vesten på den andre etter at landet lot sin alliansepartner Russland angripe Ukraina fra belarusisk jord.

I gratulasjonsmeldingen sier Lukasjenko ifølge det statlige nyhetsbyrået Belta at belarusere og ukrainere har levd i harmoni og respekt i mange generasjoner.

– Etter å ha fått uavhengighet for mer enn tre tiår siden, har landene valgt forskjellige måter å utvikle seg og bygge framtiden på, sier Lukasjenko.

Han legger til at de må jobbe for å skape trygge rammer for sameksistens i hele regionen.

– Vi må sette pris på naboskapet vårt for å få slutt på konfrontasjonen. Den belarusiske siden er klar til å gjøre hva som helst for å få til dette – og enda mer. Jeg tror vi kan klare det, sier Lukasjenko.

