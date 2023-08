Nord-Korea sier satellittoppskyting mislyktes

NTB

Nord-Korea sier landets andre forsøk på å skyte opp en spionsatellitt mislyktes torsdag. De vil prøve igjen i oktober.

Japanske myndigheter meldte torsdag at Nord-Korea tilsynelatende hadde skutt opp en ballistisk rakett. Innbyggerne i Okinawa-prefekturet ble bedt om å søke tilflukt innendørs, men beskjeden ble fort trukket.

Sørkoreanske myndigheter opplyste at nabolandet i nord hadde skutt opp en langdistanserakett.

Noe senere meldte Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA at oppskytingen var et forsøk på å sende opp en spionsatellitt, men at dette hadde mislyktes. Feilen skal ha oppstått i det tredje trinnet av oppskytingen.

Når det er klarlagt hvorfor torsdagens oppskyting ikke lyktes, skal det gjøres et nytt forsøk i oktober, sier landets romfartsmyndighet, ifølge KCNA.

I mai styrtet en nordkoreansk rakett med en satellitt i havet kort tid etter oppskyting. Det ble et tilbakeslag for leder Kim Jong-uns planer om et rombasert overvåkingssystem for å følge nøyere med på USA og Sør-Korea.

Siden starten av 2022 har Nord-Korea foretatt over 100 missiltester.