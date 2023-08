Kilde til Financial Times: Det styrtede flyet i Russland ble skutt ned

Dette bildet skal vise flyet med Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin, som styrtet onsdag. Les mer Lukk

NTB Magnus Fossen

En vestlig kilde sier til Financial Times at flyet som onsdag kveld styrtet nord for Moskva i Russland, ble skutt ned.