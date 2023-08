Motstridende opplysninger fra Wagner om Prigozjin

Wagner-gruppen skrev på meldingstjenesten Telegram at lederen Jevgenij Prigozjin var død, men tok deretter forbehold om at dette ikke er sikkert.

I en melding onsdag kveld viste Wagner til den prorussiske embetsmannen Vladimir Rogov i Zaporizjzja-regionen. Han hadde angivelig fått bekreftet at både Prigozjin og Dmitrij Utkin – en annen av gruppens ledere – var døde.

Litt senere skrev imidlertid Wagner at ingenting var bekreftet og at de avventet informasjon fra «Det sentrale kontor».

Rett før klokken 21.30 norsk tid ble det så fastslått på Telegram-kanalen Gray Zone at Prigozjin er død. Denne kanalen er blitt brukt av Wagner-sjefen selv til å publisere videoer, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Selv i helvete vil han være den beste! Ære være Russland! står det i en melding fra Gray Zone.

Russiske myndigheter har bekreftet at Prigozjins navn sto på passasjerlisten til et privat jetfly som styrtet nord for Moskva onsdag, ifølge russiske nyhetsbyråer. Ti mennesker meldes å ha omkommet i flystyrten.

Russiske luftfartsmyndigheter bekrefter også overfor Reuters at Prigozjin var om bord i flyet.

Privatflyet var på vei fra den russiske hovedstaden til St. Petersburg, ifølge det russiske departementet for krisehåndtering.

Den russiske nettavisa Meduza viste tidligere onsdag til meldinger på Telegram om at Prigozjin og Utkin omkom i flystyrten.