Eksperter om Wagner-sjefens flystyrt: – Nesten for beleilig for Putin

Ekspertene er enige i at flystyrten der Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin skal ha vært om bord, fremstår som et attentatforsøk fra Kreml, her ved landets president Vladimir Putin.

Nyheten om at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin skal ha dødd i en flyulykke i Russland, får eksperter til å spekulere i attentat.

– Uten at vi kjenner de nærmeste omstendighetene, så er det nesten for beleilig for Putin, sier militærhistoriker og instituttsjef ved det danske Forsvarsakademiet, Niels Bo Poulsen til B.T.

Det er ikke kjent under hvilke forhold privatflyet med ti personer om bord styrtet, men russiske myndigheter bekrefter at alle ti om bord omkom. Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin skal ha vært på passasjerlisten.

Wagner-gruppen selv bekrefter at lederen er død.

– Det kan godt være en mulighet at ledelsen har bestemt seg for å kvitte seg med Prigozjin for å statuere et eksempel. Det vil passe bra med det Russland jeg kjenner, sier Poulsen.

Det skal ikke ha vært noen overlevende etter at privatflyet styrtet i Tver, mellom Moskva og St. Petersburg.

Røseth: – Et attentat

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, Tom Røseth sier til VG at det fremstår som at flyet har blitt skutt ned.

– Jeg vil tro at dette er et attentat mot Prigozjin, sier Røseth til VG.

Han mener all tilgjengelig informasjon peker mot Kreml, både med tanke på motiv og evne til å skyte ned flyet. Han mener at selv om også Ukraina skulle ha motiv, så er det svært usannsynlig at de har rekkevidde til å skyte ned fly i Tver, området mellom Moskva og St. Petersburg der flyet styrtet.

– Det er nesten litt gangster-stil over det hele, at flyet ble skutt ned på den måten to måneder etter opprøret. For Russland handler det om å vise at det er øye for øye, tann for tann, sier Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, til TV 2.

Wagner-gruppen kan fortsette

Røseth sier til NTB at han tror Wagner-gruppen vil fortsette etter Prigozjins antatte død ettersom gruppen har etablert seg i flere land i Afrika og Syria, men under en annen ledelse – trolig utpekt av Putin selv.

– Wagner-gruppen som trussel mot den russiske stat er nå kraftig svekket. Det er mulig Putin nå har fjernet en fremtidig mulig trussel.

Tror det var en ulykke

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen tror på sin side at flystyrten var en ulykke.

– Dette er Russland, det er mye vi ikke vet. Noe ser ut som noe annet enn det er, sier Karlsen til NTB og fortsetter:

– Når det er sagt, er det nok mange grunner til at man kunne tenke seg å bli kvitt Prigozjin. Russiske myndigheter har vist før at de har klart å kvitte seg med folk. Men jeg tror ikke det var nødvendig å styrte et fly med ti mennesker, så jeg tror dette var en ulykke.

På dagen to måneder etter opprøret

Det er på dagen to måneder siden Wagner-sjefen ledet et væpnet opprør mot Moskva, etter flere måneder med misnøye mot forsvarsdepartementet. Under opprøret okkuperte den private hæren deler av strategisk viktige byen Rostov og soldater skal ha rykket mot Moskva, før opprøret ble stanset gjennom en avtale med Kreml. Mens opprøret pågikk ble Wagner-sjefen omtalt som forræder av Russlands president.

– Det var en veldig pinlig situasjon for Putin, sier Aage Borchgrevink til VG. Han er forfatter av boka «Krigsherren i Kreml».

– Hvis du går gjennom alle drapene og dødsfallene som har skjedd rundt Kreml siste 10–20 årene, så går det jo inn i et mønster. Jeg tror jeg må si det er veldig sannsynlig – hvis dette stemmer - at han er drept, sier han til VG.

