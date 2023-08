Wagner-gruppen bekrefter at Prigozjin er død

Ti mennesker skal ha omkommet da et privat jetfly onsdag styrtet i Russland. Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin er blant de døde, bekrefter Wagner-gruppen.

Nyhetsbyråene AFP og DPA har meldt at Prigozjin er et av ofrene i ulykken, med henvisning til opplysninger fra russiske nyhetsbyråer. Et av dem, Ria Novosti, skriver at Prigozjin var en av passasjerene på det private jetflyet.

Det russiske nyhetsbyrået Tass har tidligere vist til russiske luftfartsmyndigheter, som opplyser at Prigozjin sto på en liste over passasjerer på flyet.

Wagner-gruppen skriver på Telegram at både leder Jevgenij Prigozjin og grunnlegger Dmitrij Utkin er døde.

Gruppa viser til den prorussiske embetsmannen Vladimir Rogov i Zaporizjzja-regionen.

På vei til St. Petersburg

Ulykken skjedde onsdag i fylket Tver, som ligger mellom Moskva og St. Petersburg.

Privatflyet var på vei fra den russiske hovedstaden til St. Petersburg, ifølge det russiske departementet for krisehåndtering.

– Det var ti mennesker om bord, inkludert tre besetningsmedlemmer. Ifølge foreløpige opplysninger omkom alle som var om bord, skriver departementet på meldingstjenesten Telegram.

Mislykket opprør

Leiesoldatgruppen Wagner har tidligere spilt en viktig rolle i den russiske krigføringen i Ukraina. I juli sto Prigozjin og Wagner bak et mislykket opprør mot den russiske forsvarsledelsen.

I etterkant av opprøret ble Prigozjin omtalt som en forræder av Russlands president Vladimir Putin. Likevel ble det inngått en avtale der Prigozjin og Wagner-soldatene fikk lov til å reise til Belarus.

I slutten av juli ble det publisert et bilde som tilsynelatende viste Prigozjin i St. Petersburg under et toppmøte med afrikanske statsledere som Putin arrangerte.

Se video som oppsummerer de dramatiske timene Wagner-styrkene til Prigozjin gjorde opprør:

Saken oppdateres.