Regnskog kan visne hvis oppvarmingen fortsetter

NTB

Hvis ikke den globale oppvarmingen stanses, kan bladene på trærne i verdens regnskoger etter hvert begynne å visne.

Det er konklusjonen i en ny studie publisert i forskningstidsskriftet Nature. Blir det for varmt, vil ikke bladene klare å gjennomføre fotosyntesen som omdanner sol og CO2 til energi.

47 grader antas å være en kritisk grense. Allerede i dag finnes det steder i regnskogene hvor det av og til er varmere enn dette øverst i trekronene.

Etter hvert som den globale oppvarmingen fortsetter, vil problemet trolig forverre seg. Dersom jorda skulle bli 4 grader varmere enn i dag – et «worst case» scenario – er det fare for «total blad-død».

Den nye studien tyder på at blad-død kan være en faktor når forskere undersøker faren for et såkalt vippepunkt der regnskog forsvinner og omdannes til savanne.

Dette vil ha svært alvorlige konsekvenser både for artsmangfold, miljø og klima. Hvis store områder med regnskog forsvinner, vil enorme mengder karbon, som var lagret i trærne, ende opp i atmosfæren som CO2.