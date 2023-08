Finland avliver 120.000 pelsdyr etter utbrudd av fugleinfluensa

Finland er Europas største produsent av revepels. Nå blir 120.000 mink og rever ved finske pelsfarmer avlivet som følge av et fugleinfluensautbrudd. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Finland skal avlive 120.000 mink og oppdrettsrever etter et utbrudd av fugleinfluensa på landets pelsfarmer. Finland er Europas største produsent av revepels.

– Det er utstedt en avlivningsordre ved 13 pelsfarmer. Det er alt fullført avlivning på ti andre pelsfarmer, sier Tuija Gadd ved det finske mattilsynet.

Det ble påvist et utbrudd av fugleinfluensa hos måker i juni, og en knapp måned senere ble de første smittetilfellene funnet på pelsfarmer i Finland.

Finske myndigheter besluttet i begynnelsen av august at pelsdyr på alle pelsfarmer med infeksjoner skulle felles. Landet har totalt rundt 400 pelsfarmer med anslagsvis 1,3 millioner pelsdyr.

Europa har siden slutten av 2021 lidd det verste utbruddet av fugleinfluensa noensinne. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte i juli mot at en økning av fugleinfluensa blant pattedyr kan føre til at viruset enklere spres til mennesker.