Ukraina: – Russiske angrep har ødelagt 270.000 tonn korn

En kornåker i Tsjerkasy-regionen i Ukraina fotografert 25. juli i år. Eksport av kornet er blitt langt vanskeligere etter at kornavtalen utløp uten at Russland ville fornye den. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

NTB

Russiske angrep på ukrainske havner har ødelagt 270.000 tonn korn i løpet av en måned, ifølge en ukrainsk minister.

Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov sier også at 13.000 tonn korn ble ødelagt da Russland angrep havnen Izmail ved elva Donau natt til onsdag.

– Russland angriper systematisk kornsiloer og lagre for å stanse korneksport, skriver han på Telegram.

Russland har ikke kommentert anklagene.

Etter at kornavtalen mellom Russland og Ukraina utløp i juli uten at Russland ville fornye den, har Russland gjennomført en rekke angrep mot ukrainske havner og annen infrastruktur knyttet til eksport av korn.

Kornavtalen sikret at Ukraina kunne eksportere korn og annen mat via Svartehavet uten risiko for å bli utsatt for russiske angrep.