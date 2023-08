Hvor er Dmitrij Peskov? Putins talsmann ikke sett etter «demokrati»-tabbe

Peskov hevdet seg senere feilsitert.

Talsmann for Kreml, Dmitrij Peskov, har ikke vist seg i offentligheten siden han for snart tre uker siden ble sitert med å si at Russlands presidentvalg «egentlig ikke er et demokrati» og samtidig spådde en 90 prosent seier til Vladimir Putin neste år.

«Presidentvalget vårt er egentlig ikke et demokrati, det er et kostbart byråkrati», sa Peskov til New York Times i en artikkel publisert 6. august. «Putin vil bli gjenvalgt neste år med mer enn 90 prosent av stemmene», fortsatte han.

Stille

Russlands presidentvalg i 2024 forventes å bli avholdt 17. mars neste år. Det er ventet at Putin snart vil kunngjøre at han stiller til valg for en sjette presidentperiode.

I henhold til grunnlovsendringene som ble gjort før krigen i Ukraina, kan Putin bli sittende til 2036.

Russiske og ukrainske Telegram-kanaler har vært raskt ute med å påpeke at Peskov ikke har holdt pressemøter eller gitt kommentarer til mediene siden uttalelsen.

Hans siste briefing var 4. august, to dager før kommentarene hans ble publisert av New York Times, melder lokale medier.

«Helt feil»

Samme dag som artikkelen ble publisert, siterte russiske statlige medier Peskov på at kommentarene hans var blitt feiltolket og feilaktig gjengitt.

«Journalisten tolket ordene mine helt feil», sa Peskov til det statlige nyhetsbyrået Tass, og la til at han hadde snakket med journalisten og svart på et spørsmål om det kommende presidentvalget:

– Svaret var følgende: Oppslutningen til presidenten er helt uten sidestykke, og man kan nå si at hvis han stiller til valg, vil han bli gjenvalgt med overveldende flertall.

Peskov sa til The Times at «presidenten insisterte på at valget skulle organiseres uten unntak, og at det er det demokratiet krever».

I mellomtiden antyder en Telegram-kanal eid av det russiske TV-ankeret Ksenia Sobtjak at Peskov for tiden er på ferie.

– Ro dere ned. Peskov er på ferie. Sa at han ville være tilbake om to dager, sto det i innlegget på Telegram.