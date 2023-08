NTB

To utdanningsarbeidere er drept i et russisk angrep på en skole i Romny nordøst i Ukraina, opplyser myndighetene i Kyiv.

Innenriksminister Ihor Klymenko sier at tre andre er såret og at to mennesker er fanget i ruinene.

Romny ligger i Sumy fylke som grenser til Russland.