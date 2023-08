India vant kappløpet om månens sørpol – gjennomførte historisk månelanding

NTB

India har gjennomført en vellykket månelanding i Chandrayaan-3-toktet. Det ubemannede landingsfartøyet Vikram landet trygt.

– India er nå på månen, sier statsminister Narendra Modi – som klappet og veivet med det indiske flagget etter at landingen ble bekreftet.

Det indiske fartøyet landet på månens sørpol etter planen kort tid etter klokka 14.30. Det er første gang det er gjennomført en vellykket landing på sørpolen, som er full av fjell og dype kratre, noe som gjør det veldig vanskelig å lande der.

Fartøyet landet i et område der det er antatt at det kan være mye vannis. Landingen skjer seks uker etter at Chandrayaan-3-toktet startet med en utskyting fra jorda.

Slo Russland og USA

Modi fulgte landingsforsøket via video fra Sør-Afrika, der han deltar på Brics-toppmøtet.

Romstormaktene USA og Russland kan havne bakpå i jakten på måneisen. Russland mislyktes i helga, da deres Luna-25 krasjet inn i månens overflate.

India hadde et mislykket forsøk i 2019. Landet har store ambisjoner i verdensrommet og bruker en billigere teknologi som gjør at ferden fra jorda til månen, tar litt lengre tid enn med for eksempel Nasas raketter.

Målet med ekspedisjonen er å utforske sørpolen, der det er håp om at menneskehetens første permanente base på månen kan opprettes. Dersom det er vannis i de dype kratrene, kan det også bli et springbrett for ekspedisjoner videre ut i verdensrommet.

– Tapperhet

Månelandingen får stor oppmerksomhet i India.

– India griper etter månen, var overskriften i Times of India onsdag.

Chandrayaan betyr månefartøy på sanskrit. Selve landingsfartøyet heter Vikram, som betyr tapperhet. Planen er at en månerover skal utforske overflaten og sende informasjon hjem til jorda.