Putin skal ha gitt ordre om å senke flere ferger ved Kertsj-broen

Et russisk militært landingsskip transporterer biler og mennesker mellom Krim og Taman fordi Krimbroen, som forbinder det russiske fastlandet og Krimhalvøya over Kertsjtredet, er delvis stengt. Nå tar Putin grep for å hindre nye angrep.

Skal hindre ukrainske sjødroner i å nå sine mål.

Etter flere vellykkede forsøk på å ødelegge Kertsj-broen, som forbinder Krim med det russiske fastlandet, har Vladimir Putin fått nok.

Nå skal han ha beordret drastiske tiltak for å få slutt på de ydmykende droneangrepene, skriver ukrainsk etterretningstjeneste. Nyheten er også gjengitt av flere utenlandske medier, deriblant Kyiv Post og Ukrainska Pravda.

Beskyttende barriere under vann

Russlands president Vladimir Putin besøkte Kertsj-broen 5. desember 2022 etter at ukrainske styrker gjennomførte en vellykket sabotasjeaksjon. Les mer Lukk

Ukraina har allerede utført minst to vellykkede angrep som har skadet brostrukturen alvorlig. I begge tilfeller har trafikken over brua blitt stanset i lengre tid i påvente av reparasjoner.

Ifølge ukrainsk etterretning skal det nå ha blitt gitt ordre om å senke til sammen seks ferger. Tanken er at fergene skal danne en beskyttende barriere under vann, og på den måten stanse ukrainske droner på vei mot sine mål.

Sjødronen «Sea baby» sprer frykt



Ifølge Ukraina har en ferge allerede blitt senket. Spørsmålet er hvor god beskyttelse det gir, og om ukrainske sjødroner fortsatt vil kunne påføre Putins prestisjebro nye alvorlige ødeleggelser i tiden som kommer.

Under droneangrepet på Krim-broen i juli brukte Ukraina sin egenproduserte sjødrone «Sea baby». Denne dronen består av en spesialbygd vannscooter som er lastet med eksplosiver og fjernstyrt inn i mot målet, for eksempel et skip eller en bro. Dronene nådde sine mål og eksploderte da de traff broen.

Kertsj-broen er 19 kilometer lang og knytter regionen Krasnodar i Russland sammen med Krimhalvøya.

Video: Ukraina advarer russere på Krim

Varsler nye droneangrep: «Bare starten»

Ukraina har begge ganger avvist å ha hatt noe med angrepene å gjøre, men har i ettertid bekreftet at de sto bak.

Putin omtaler angrepene som «terrorisme», mens Ukraina sier de er i sin fulle rett til å ta ut denne type mål som svar på Russlands brutale og blodige angrepskrig.

Ukraina har også brukt sjødroner i flere angrep mot russiske skip i Svartehavet, og har påført skip store skader.

Ukraina har varslet om at «dette bare er starten», og at angrepene hittil bare er en test på hvordan sjødronene virker. Flere angrep vil trolig komme i nær fremtid i en strategi for å påføre russiske marinestyrker tap.

Frigir koordinater: «Kreml gjør hva som helst»

Ifølge Kyiv Post skal koordinatene på det første fartøyet som allerede er senket ha blitt publisert i et innlegg på Telegram. Koordinatene skal være identifiserte som 45.243; 36.585 (se kart).

Ifølge Ukrainas militære etterretningsdirektorat (HUR) skal russiske styrker allerede være i ferd med å forberede senkingen av en ny ferge som skal kobles til de seks fergene med andre former for undersjøiske barrierer.

«Kreml gjør hva som helst for å sikre anlegget, som er kritisk viktig for den militære logistikken til den russiske okkupasjonshæren», heter det i en uttalelse fra HUR.

Putins øyensten



Kertsj-broen er Putins prestisjeprosjekt nummer én i de russisk-okkuperte områdene i Ukraina. Han kjørte selv over broen da den ble åpnet for biltrafikk 15. mai 2018, syv måneder før planlagt ferdigstillelse.

Men etter at Russland invaderte Ukraina har problemene tårnet seg opp for den russiske presidenten. Landet er blitt en pariastat internasjonalt, sanksjonene eroderer den russiske økonomien innenfra, og flere hundre tusen russiske menn og kvinner er enten drept eller lemlestet for livet.

Ukraina vil isolere og gjenerobre Krim



Nå står også Putin øyensten, Krimhalvøya, for fall. Volodymyr Zelenskyj har lovet å ta tilbake Krim med makt.

Ukrainske styrker rykker nå langsomt, men målbevisst fremover for å isolere Krim. Klarer de det risikerer russiske styrker å bli omringet og nedkjempet.

Ifølge Kyiv Independent har Russlands visestatsminister Marat Khusnullin opplyst at Kertsj-broen ikke vil bli fullstendig reparert før i november.

