NTB

Tre sivile er drept i et ukrainsk droneangrep mot en landsby i det russiske fylket Belgorod, opplyser en russisk guvernør.

Belgorod grenser til Ukraina og har de siste månedene blitt rammet av en rekke angrep som russiske myndigheter anklager Ukraina for å stå bak.

Guvernøren i Belgorod sier onsdag at det seneste angrepet rammet et kursted i landsbyen Lavy, like ved grensen til Ukraina.