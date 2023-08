Ukraina: Russisk droneangrep rammet kornlagre ved Donau

NTB

Russland har igjen angrepet kornanlegg ved elva Donau sørvest i Ukraina, opplyser ukrainske myndigheter.

Droneangrepet natt til onsdag førte til at kornanlegg begynte å brenne, ifølge meldingen.

Det ukrainske luftforsvaret sier samtidig de har skutt ned 11 av i alt 20 droner som skal ha blitt avfyrt av Russland mot ukrainske mål i løpet av natten. Angrepene var rettet mot området ved Donau samt andre mål i Odesa fylke.

Donau-regionen i Ukraina ligger like ved grensen til Romania og er viktig for landets korneksport. Det vakte kraftige reaksjoner da kornsiloer og lagerbygg ble ødelagt i russiske droneangrep her i forrige uke.

– Fienden traff kornlagre og et produksjons- og omlastingsanlegg i Donau-regionen. En brann brøt ut i lagrene og ble raskt brakt under kontroll. Brannvesenet fortsetter arbeidet, sier det ukrainske militæret på Telegram.

