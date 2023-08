Reuters: Putin sparker general Sergej Surovikin

På dette bildet, hentet fra fra video utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste i oktober 2022, snakker general Sergej Surovikin om den krevende situasjonen for russiske styrker i Kherson-regionen. Etter Wagner-opprøret ble han satt i husarrest. Nå er generalen degradert. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP)

Den tidligere sjefen for de russiske styrkene i Ukraina, general Sergej Surovikin, skal være avskjedighet.

Surovikin kom i Kremls unåde etter Wagner-gruppens væpnede opprør i juni.

Da marsjen ble avsluttet skal generalen ha blitt satt i husarrest mistenkt for å ha hjulpet Jevgenij Prigozjin i planleggingen av kuppforsøket.

Surovikin skal trolig ha tatt Wagner-topp Prigozjin sin side uten å gi ordre om avvæpning. Generalens passive holdning skal ha ført til at han ble tatt ut av tjenesten. Så ble det helt stille fra generalen i lang tid. Ifølge Politico har ikke Surovikin blitt sett offentlig siden Wagner-gruppens marsj mot Moskva i juni.

«I korttidspermisjon»

Ifølge Reuters er det en fremtredende russisk journalist som tirsdag skal ha opplyst at general Sergej Surovikin, som på et tidspunkt var sjef for Russlands stridende soldater i Ukraina, også skal ha blitt avskjediget som sjef for landets romfartsstyrker, en stilling han har hatt siden 2017.

Kilden skal være den tidligere sjefen for den nå nedlagte Ekho Moskvy-radiostasjonen, Alexej Venediktov. Han la ut meldingen om avskjedigelsen på sin Telegram-kanal, skriver RBC.

Ifølge Venediktov skal Surovikin ha blitt fjernet ved offisielt dekret, uten å gi noen ytterligere detaljer. Det blir også hevdet at Surovikin, ifølge forsvarsdepartementet, for tiden er «i korttidspermisjon».

Til disposisjon for det russiske forsvarsdepartementet

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Meduza, Radio Liberty og RBC skal Sergej Surovikin fortsatt stå til disposisjon for det russiske forsvarsdepartementet, skriver Ukrainska Pravda.

Hvorvidt Surovikin er blitt sparket fra sin stilling på grunn av Putins misnøye med generalens rolle eller passive medvirkning under de dramatiske døgnene, hvor Moskva var truet av Wagner-gruppens fremrykking, blir bare spekulasjoner, men Surovikin måtte gjennom flere avhør av den russiske sikkerhetstjenesten mens han satt i husarrest.

«General Armageddon»

Sergej Surovikin er ingen hvem som helst i det russiske forsvaret. Under Syria-krigen fikk han tilnavnet «General Armageddon» for sin brutale fremferd mot opprørsgrupper og sivilbefolkning.

I Ukraina ble han utpekt som øverstkommanderende av Putin på et tidspunkt hvor krigen buttet imot. Men han klarte ikke å få russerne på offensiven.

Noe av det første Surovikin gjorde var å gi ordre om et storstilt russisk tilbaketog i Kherson, med anslagsvis 30.000 soldater, etter at ukrainske styrker presset russerne ut av byen.

Surovikin ble i januar i fjor fjernet fra stillingen og erstattet med general Valery Gerasimov, men Surovikin fortsatte som stedfortreder for Gerasimov.

12 høytstående militæroffiserer arrestert



I sommer rapporterte The Wall Street Journal at den hemmelige russiske etterretningstjenesten arresterte minst 12 høytstående militæroffiserer, inkludert general Sergej Surovikin, etter Prigozjins kuppforsøk. 15 tjenestemenn ble suspendert eller sparket.

Ifølge amerikanske kilder er det indikasjoner på at også andre russiske generaler støttet Prigozjin i hans forsøk på å erstatte ledelsen i Russlands forsvarsdepartementet, skrev The New York Times.

Prigozjin har flere ganger uttalt seg svært kritisk mot forsvarsminister Sergej Sjoigu, og krevd hans avgang. Dette var også et av kravene han stilte da han sendte sine tropper mot Moskva.