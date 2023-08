Fengslet eksstatsminister innlagt på sykehus i Thailand

NTB

Thailands eksstatsminister Thaksin Shinawatra ble overført til et sykehus over natten etter at han ble pågrepet da han kom tilbake fra eksil tirsdag.

Politiet sier Thaksin ble sendt til sykehus etter at det oppsto et helseproblem. Landets visepolitidirektør sier til Reuters at fengselet ikke hadde det nødvendige medisinske utstyret til å behandle den tidligere regjeringssjefen.

Den tidligere statsministeren skal ha fått høyt blodtrykk etter han slet med å få sove den første natten i fengsel.

Thaksin ble pågrepet rett etter at han landet i Bangkok tirsdag, etter 15 år i eksil. Han ble avsatt i et kupp i 2006, og to år senere ble han dømt for maktmisbruk, men hadde da forlatt landet. Høyesterett har fastslått an de 74 år gamle milliardæren må i fengsel.

Den tidligere statsministeren har hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at anklagene mot ham er politisk betinget.