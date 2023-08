Åtte republikanere klare for TV-sendt presidentdebatt

NTB

Trump kommer ikke, men det er nå klart at åtte av de andre som håper å bli republikanernes presidentkandidat, stiller i onsdagens TV-debatt.

Debatten, som sendes på Fox News, er den første for dem som ønsker å stille i presidentvalget i november 2024 som Republikanernes representant.

For å bli invitert med, må kandidatene ha fått minst 1 prosent oppslutning i tre eller flere godkjente meningsmålinger mellom 1. juli og 21. august. De må også ha minst 40.000 økonomiske bidragsytere, nærmere bestemt minst 200 givere i hver av 20 eller flere delstater.

De som kommer til debatten i Milwaukee onsdag kveld, er Ron DeSantis, Tim Scott, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Chris Christie, Doug Burgum, Asa Hutchinson og Trumps visepresident Mike Pence. Av disse er det Florida-guvernør som gjør det best på målingene, men han ligger likevel langt bak Trump.

Selv om Trump er mer enn kvalifisert, velger han altså å stå over.

– Velgerne vet hvem jeg er og hvor vellykket jeg var som president. Jeg vil derfor ikke delta i debattene, skrev han på Truth Social i helgen. Om det betyr at han ikke vil stille i noen debatter eller bare de som er planlagt hittil, er ikke kjent.

Francis Suarez, Perry Johnson og Larry Elder har fått beskjed om at de ikke er kvalifisert, noe de selv er uenige i. Sistnevnte sier han vil saksøke partiet etter at han ble nektet deltakelse. Will Hurd får heller ikke stille. Han har flere ganger sagt at han ikke vil forplikte seg til å støtte den kandidaten som vinner nominasjonen, noe som betyr at han ikke får være med i debatten, selv om han skulle oppfylle de øvrige kravene.