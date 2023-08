Polen: Russland har begynt å sende atomvåpen til Belarus

NTB

Russland har begynt å utplassere taktiske atomvåpen i Belarus, sier Polens president Andrzej Duda.

Russlands president Vladimir Putin varslet tidligere i år at han skulle utplassere atomvåpen i Belarus, og sa i sommer at dette hadde startet.

Nå sier Duda at Polen har bekreftet at dette skjer.

– Denne prosessen har startet, vi ser det, sier Duda.

Den polske presidenten kommer ikke med flere detaljer, men sier at utplasseringen endrer sikkerhetssituasjonen i hele regionen.

– Det endrer sikkerhetsdynamikken i vårt umiddelbare nabolag, men også for Natos østflanke. Så det endrer situasjonen for hele alliansen, sier Duda.

Belarus' leder Aleksandr Lukasjenko har sagt at atomvåpnene utplasseres for å avskrekke Nato-land som Polen fra å angripe, til tross for at Polen ikke har kommet med noen trusler om det.

Det er taktiske atomstridshoder som utplasseres. Disse har kortere rekkevidde og kan bli brukt på slagmarken. Stridshodene kan bæres av belarusiske Su-25-fly eller plasseres på kortdistanseraketter.