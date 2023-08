Ryanair åpner base i København: – Direkte konkurranse med SAS

NTB

Lavprisselskapet Ryanair åpner en base i København med to faste fly på Kastrup. Det er dårlig nytt for SAS, mener en analytiker.

Aksjeanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank sier at Ryanairs tilstedeværelse i den danske hovedstaden kommer til å påvirke alle flyselskapene som opererer der.

– Når Ryanair åpner de nye rutene til Paris og Warszawa, kommer selskapet i direkte konkurranse med SAS på noen av de tidspunktene hvor SAS kan ta høyere billettpriser, nemlig på morgenen og kvelden, sier Pedersen.

Han spår at Ryanair kommer til å ekspandere ytterligere hvis basen blir en suksess. Det kommer til å gjøre vondt for alle flyselskapene som flyr fra København, sier Pedersen.

Samtidig peker han på at Ryanair tar et forbehold. De har varslet at basen åpner hvis takstene flyselskapene betaler flyplassen blir senket. Det ligger det ikke an til at kommer til å skje, mener han.